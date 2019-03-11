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“Yüzde 2,6'lık büyüme memnuniyet verici”

TÜİK tarafından bugün açıklanan 2018 büyüme rakamlarına ilişkin açıklama yapan İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, “Başta ticaret savaşları ve Brexit olmak üzere, konjonktürel sebeplerle Avrupa ve dünya ekonomisinde ciddi yavaşlama beklentilerinin olduğu bir dönemden geçiyoruz. Tüm bunları da hesaba katarsak 2018 yılı için yüzde 2,6'lık büyüme memnuniyet verici” dedi.

11 Mart 2019 Pazartesi 16:59
“Yüzde 2,6'lık büyüme memnuniyet verici”

Yaptığı yazılı açıklamayla TÜİK'in büyüme rakamlarını değerlendiren Kopuz, geçen yılın ikinci yarısı boyunca süren ekonomik saldırılara rağmen 2018 yılının büyüme ile kapanmasının önemli bir başarı olduğunu bildirdi.

Son çeyrekte yüzde 3 küçülen Türkiye ekonomisinin, ilk 3 çeyreğin etkisiyle 2018 yılını yüzde 2,6 büyüme ile kapattığına dikkati çeken Kopuz, “Bu, Türkiye’ye saldırsalar da sarsamayacaklarını göstermektedir.” ifadesini kullandı.

Kopuz, daha önce yurt dışı kaynaklı ekonomik saldırıların yol açtığı kur dalgalanmalarının hem üretim maliyetlerine etki ettiğini hem de bazı reel sektör kollarında üretimde tedirginlik yarattığını dile getirerek, “Bunun da etkisiyle yılın son iki çeyreğinde büyüme hızının azalacağını belirtmiştim.” değerlendirmesinde bulundu.

Başta ticaret savaşları ve Brexit olmak üzere, konjonktürel sebeplerle Avrupa ve dünya ekonomisinde ciddi yavaşlama beklentilerinin olduğu bir dönemden geçildiğini anımsatan Kopuz, tüm bunları da hesaba katarak 2018 yılı için yüzde 2,6'lık büyümenin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

'Üzerimize düşen görevi layığıyla yapacağız'

Kopuz, Türkiye’nin selameti için ekonomi yönetiminin arkasında durulması ve yapısal reformların desteklenmesi gerektiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

“Hükümetimizin, özellikle KOBİ’lerimiz için sağladığı finansmana erişim kolaylıklarının, istihdam seferberliği kapsamında atılan adımların, kur oynaklığının dengelenmesinin, iç piyasada hareketliliği ve üretimi artıracağına olan inancım tamdır. Bizim de iş dünyası olarak kendi üzerimize düşen görevi layığıyla yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.”

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:59
  1. İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz
  2. Türkiye büyüme rakamları

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