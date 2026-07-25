Barış Yarkadaş ile Atilla Taş arasında Cami tartışması

Katıldığı televizyon programında konuşan Yarkadaş, Özgür Özel ile yaklaşık üç yıl milletvekilliği yaptığını belirterek, camiye gittiğine ya da cuma namazı kıldığına hiç şahit olmadığını söyledi.

"Bir gün camiye gittiğini görmedim"

Yarkadaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben, Özgür Özel ile birlikte 3 yıl milletvekilliği yaptım. Bir gün camiye gittiğini görmedim. Cuma namazına gittiğini görmedim. Bunlar samimi olmayan şeyler."

Bu sözler kısa sürede sosyal medya platformlarında çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, farklı görüşlerden çok sayıda yorum yapıldı.

Atilla Taş'tan dikkat çeken paylaşım

Yarkadaş'ın açıklamalarına şarkıcı Atilla Taş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Taş, Yarkadaş'ın sözlerini alıntılayarak,

"E sen hiç camiye gitmediğin için görmedin belki!"

ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada gündem oldu

Atilla Taş'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Yarkadaş'ın açıklamaları ile Taş'ın verdiği yanıt, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş çaplı tartışmalara neden olurken, konu günün öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.