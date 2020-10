Yüz yüze tedbirli başladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmesiyle ilgili “Gidişatı bakıp salgının seyrini dikkate alıp her ne tedbir gerekiyorsa bu konularda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. Selçuk, Çankırı’da Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu’nda eğitim öğretim sürecinin ikinci aşamasının başlaması nedeniyle düzenlenen törene katıldı. ikinci aşamasına 21 Eylül’den sonra gelindiğini hatırlatan Selçuk, şunları söyledi:



Bakan Selçuk köy okulunda



“Bu aşamada da bildiğiniz gibi ilkokul 1 ve okul öncesi zaten açıktı. 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarımızla, özel eğitim gereksinimi olan çocuklarımızın tüm kademelerindeki okulları ve tüm kademelerdeki köy okulları, ilkokul ve ortaokul olmak üzere bugün açılmış bulunuyor. Bu açılış nedeniyle de bugün Çankırı’nın bir köy okulundayız. Hep birlikte okulumuzdaki çocuklarımız ve öğretmenlerimizle beraber bugünü yorumlayıp, ‘Bugün için neler yapabiliriz?’ sorusunun cevabını arıyoruz. Bütün köy okullarımızın açılıyor olmasının sevinci içindeyiz. Valiliklerimiz bünyesinde il hıfzıssıhha kurulları, il ve ilçe milli eğitim kurulları okullarımızın açılışı, kapanması ihtiyaçları konusunda bir gayret içindeler. Bu konularda alınacak tedbirlerle de yapılması gereken husus açık.”



Tabletlerin dağıtımı başlıyor



Öğrenciler için her ihtiyacın dikkate alındığının vurgulayan Bakan Selçuk, şöyle devam etti: “Bu ihtiyaçlardan bir tanesi de tablet ihtiyacı. Çocuklarımızın elbette ana mecrası EBA televizyonu. Kriterler doğrultusunda illerde okullar marifetiyle tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor ve peyderpey devam edecek. Elbette sadece bununla kalmıyoruz biliyorsunuz 13 bine yakın EBA destek merkezi kurduk. EBA destek merkezlerinde her birinde 8, 10 bilgisayarın olduğu bir eğitim ortamı var. Çocuklar kendi okullarına değil istediği EBA Destek Merkezi olan evine en yakın okula başvurup gidip bu merkezde istediği kadar çalışabilir, destek alabilir. Burada öğretmenlerimiz de var.”



Bilim kuruluyla irtibattayız



Selçuk, 2. yüz yüze eğitime geçilmesiyle ilgili ise şunları söyledi: “Bundan sonraki süreçte her türlü sağlık kuralına uyarak, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun ortaya koymuş olduğu ölçütlere dayalı olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gidişata bakıp, salgının seyrini dikkate alıp her ne tedbir gerekiyorsa bu konularda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugün burada da çocuklarımızın sosyal mesafeye uygun şekilde dezenfektan, temizlik, mesafe, maske ve benzeri bütün ihtiyaç ve kurallara riayet ettiklerini görmüş olmaktan da büyük mutluluk duydum. Bu tedbirlerimizi alırken de hem dünyayı izliyoruz hem de Türkiye’nin farklı bölgelerindeki ihtiyaçları dikkate alıyoruz.”