Bursaspor’dan dev transfer hamlesi

Bursaspor Kulübü, ara transfer dönemindeki ilk transferini resmen açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüp, profesyonel futbolcu Halil Akbunar ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Halil Akbunar ile anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın hem Halil Akbunar’a hem de camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza formamız altında başarılar temenni ediyoruz" denildi.

32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, son olarak Eyüpspor formasıyla Süper Lig’de mücadele etti. Bu sezon 12 maçta 2 gol kaydeden Halil Akbunar, hücum hattındaki tecrübesiyle Bursaspor’un ikinci yarı planlamasında önemli bir rol üstlenecek.