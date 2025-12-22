  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor Bursaspor’dan dev transfer hamlesi
Spor

Bursaspor’dan dev transfer hamlesi

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Bursaspor’dan dev transfer hamlesi

Bursaspor, ara transfer dönemindeki ilk hamlesini yaparak tecrübeli futbolcu Halil Akbunar ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.

Bursaspor Kulübü, ara transfer dönemindeki ilk transferini resmen açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüp, profesyonel futbolcu Halil Akbunar ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Halil Akbunar ile anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın hem Halil Akbunar’a hem de camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza formamız altında başarılar temenni ediyoruz" denildi.

32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, son olarak Eyüpspor formasıyla Süper Lig’de mücadele etti. Bu sezon 12 maçta 2 gol kaydeden Halil Akbunar, hücum hattındaki tecrübesiyle Bursaspor’un ikinci yarı planlamasında önemli bir rol üstlenecek.

