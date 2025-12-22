  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Böyle olur CHP’nin kentsel dönüşümü! 11 il küllerinden doğdu, Bayrampaşa can çekişiyor

Nakit para çekmede köklü değişim: ATM’lere veda ediliyor

Hint Okyanusu'nda dev iş birliği! Zenginliğimizi Türkiye ile paylaşacağız

İnsanlıktan nasibini almamış müptezel... Filistinli esirler için "timsah" istedi

Gabar'da petrolün yanına yeşil mühür! Bakanlık düğmeye bastı

Binlerce şoförün ekmeği tehlikede! CHP’li İBB'den turizm taşımacılığına dinamit

Gaffar Yakınca Ali Mahir’i böyle tanımladı! ‘Mide bulandırıcı biri’ Dünyanın tüm çöplerini toplasalar böyle bir tip çıkmaz

Her fırsatta inkar ediyorlar! Ortaylı’dan CHP’lileri çıldırtacak Osmanlı çıkışı

Ali Koç'tan Sadettin Saran yorumu! Adli kontrol kararı sonrası ilk açıklama

Petrol tankerine el konuldu! Haydut iş başında
Dünya İsrail'den kanlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Dünya

İsrail'den kanlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İsrail'den kanlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İsrail ordusunun, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Yater beldesine düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Saldırı, Kasım 2024’te varılan ateşkese rağmen gerçekleşti.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Yater beldesine gerçekleştirdiği hava saldırılarında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

İsrail, Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, sınır hattında bulunan Yater beldesinde bir araç ile bir motosiklet, İsrail'e ait İHA'lar tarafından hedef alındı.

Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını duyurdu.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise söz konusu saldırılarda Hizbullah mensuplarının hedef alındığı ileri sürüldü.

İSRAİL ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail’in Suriye talebine ABD’den ret: Netanyahu’nun yaptırım kozu elinden alındı
İsrail’in Suriye talebine ABD’den ret: Netanyahu’nun yaptırım kozu elinden alındı

Dünya

İsrail’in Suriye talebine ABD’den ret: Netanyahu’nun yaptırım kozu elinden alındı

İsrail’in gözü Türkiye’de: Savunmamıza daha çok önem vermeliyiz
İsrail’in gözü Türkiye’de: Savunmamıza daha çok önem vermeliyiz

Gündem

İsrail’in gözü Türkiye’de: Savunmamıza daha çok önem vermeliyiz

İngiltere, İsrail'in 19 yeni yasa dışı yerleşim planını onaylamasını kınadı
İngiltere, İsrail'in 19 yeni yasa dışı yerleşim planını onaylamasını kınadı

Dünya

İngiltere, İsrail'in 19 yeni yasa dışı yerleşim planını onaylamasını kınadı

Türk düşmanı Senatör Graham: İsrail'i derinden sarsar
Türk düşmanı Senatör Graham: İsrail'i derinden sarsar

Gündem

Türk düşmanı Senatör Graham: İsrail'i derinden sarsar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23