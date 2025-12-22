İsrail'den kanlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Yater beldesine gerçekleştirdiği hava saldırılarında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

İsrail, Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, sınır hattında bulunan Yater beldesinde bir araç ile bir motosiklet, İsrail'e ait İHA'lar tarafından hedef alındı.

Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını duyurdu.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise söz konusu saldırılarda Hizbullah mensuplarının hedef alındığı ileri sürüldü.

İSRAİL ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.