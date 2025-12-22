Tehlike büyüyor: Orta sınıf işsiz kalacak!

Yapay zekâ ve veri merkezi yatırımlarının hızla arttığı dünyada, bu dönüşümün orta sınıf istihdamı üzerinde ciddi riskler oluşturabileceği uyarıları yapılıyor.

Analistlere göre, özellikle İngiltere'de hükümetin büyük ölçekli yapay zeka altyapı projelerine verdiği öncelik, özellikle beyaz yakalı mesleklerde iş kayıplarını hızlandırabilir ve ülkede yeni bir siyasi kırılmaya yol açabilir.

Uzmanlar, yapay zekanın yalnızca üretim süreçlerini değil; muhasebe, hukuk, finans, medya ve kamu yönetimi gibi orta sınıfın belkemiğini oluşturan sektörleri de dönüştürdüğüne dikkat çekiyor. Otomasyonun yaygınlaşmasıyla birlikte, bu alanlarda çalışan yüz binlerce kişinin iş güvencesinin zayıflayabileceği belirtiliyor.

Ekonomik değerlendirmelere göre, yapay zeka yatırımları kısa vadede yüksek verimlilik sağlasa da, geniş ölçekli istihdam yaratmıyor. Aksine, büyük veri merkezleri ve algoritma tabanlı sistemler, çok sayıda nitelikli çalışanı devre dışı bırakabiliyor. Bu durumun, İngiltere’de uzun süredir siyasi ve ekonomik istikrarın temelini oluşturan orta sınıfı doğrudan etkileyebileceği ifade ediliyor.

Yetkililer ve ekonomistler, artan iş güvencesizliğinin toplumsal hoşnutsuzluğu derinleştirebileceği ve siyasi dengeleri sarsabileceği görüşünde. Orta sınıfın gelir kaybı ve işsizlik korkusu, önümüzdeki dönemde seçim süreçlerini ve kamu politikalarını da etkileyebilecek bir unsur olarak görülüyor.