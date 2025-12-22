Bankacılıkta yeni dönem: Üç dev banka birleşiyor

Kamuya ait sigorta, hayat ve emeklilik şirketlerinin 2020 yılında alınan kararla Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesinde birleştirilmesiyle ortaya çıkan Türkiye Sigorta, kısa sürede yakaladığı büyüme performansıyla dikkat çekmişti. Bu başarı hikâyesinin ardından, benzer bir birleşme modelinin bu kez katılım bankacılığı için gündeme geldiği öne sürüldü.

2020 yılında Ziraat Sigorta, Halk Sigorta ve Güneş Sigorta’nın birleşmesiyle kurulan Türkiye Sigorta, henüz beş yıl içinde müşteri sayısını ve kârlılık oranlarını katlayarak sektörün en güçlü oyuncularından biri haline geldi. Ekonomi yönetiminin, bu modelden aldığı güçle kamuya ait katılım bankaları için de benzer bir adım atmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Sabah yazarı Dilek Güngör’ün haberine göre, halihazırda faaliyet gösteren Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) faaliyet izni alan ve Şubat ayında fiilen çalışmaya başlaması beklenen Halk Katılım, planlanan birleşme operasyonunun parçası olacak.

Üç banka tek çatı altında

İddialara göre, Türkiye Sigorta örneğinde olduğu gibi söz konusu üç banka Türkiye Varlık Fonu çatısı altında toplanacak ve belirlenecek yeni bir isimle tek banka olarak hizmet verecek. Bu adımın, operasyonel verimliliği artırması ve kamu katılım bankalarının sektördeki ağırlığını güçlendirmesi hedefleniyor.

Kamuoyunda “faizsiz bankalar” olarak bilinen katılım bankaları, son yıllarda artan talep sayesinde bankacılık sektöründeki payını yüzde 10 seviyesine kadar yükseltti. Ekonomi yönetiminin, üç kamu katılım bankasının operasyonlarını tek yapı altında birleştirerek bu payı daha da artırmayı amaçladığı ifade ediliyor.

Uzmanlara göre olası birleşme, hem ölçek ekonomisi yaratacak hem de kamu katılım bankalarının rekabet gücünü artırarak sektörde yeni bir denge oluşturabilecek. Resmi bir açıklama henüz yapılmazken, kulislerde konuşulan bu senaryo bankacılık sektöründe yakından takip ediliyor.