Adalet Bakanlığı’ndan Epstein dosyası savunması! Trump’ı değil mağdurları koruyoruz

Milyarder Jeffrey Epstein’in kurduğu istismar şebekesine dair dosyaların yayınlanması, Donald Trump’ın yer aldığı bir fotoğrafın hızla kaldırılmasıyla tartışmaların fitilini ateşlemişti.

"Trump ile Hiçbir İlgisi Yok"

Eleştirilerin odağındaki isim olan Todd Blanche, "Epstein Kütüphanesi" sitesinden kaldırılan içeriklerin Trump ile bir ilgisi olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Mağdur hakları gruplarından gelen bildirimler üzerine harekete geçiyoruz. Bir fotoğraf yayınlandığında ve içinde bir mağdurun olma ihtimali doğduğunda, soruşturma tamamlanana kadar içeriği askıya alıyoruz. Trump’ın olduğu karede de süreç tamamen metodik işledi."

İnceleme Tamamlandı: Fotoğraf Orijinal Haliyle Yayında

Tartışmalara son noktayı ise ABD Adalet Bakanlığı koydu. Bakanlık, geçici olarak erişime kapatılan ve Trump’ın görüldüğü fotoğrafın detaylı incelemesinin bittiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Fotoğrafta Epstein kurbanlarından birinin yer aldığına dair herhangi bir kanıt bulunamamıştır" denilerek, görselin hiçbir sansür veya değişiklik uygulanmadan yeniden erişime açıldığı belirtildi.

"Şeffaflık Yasası Mağdurun Yanındadır"

Belgelerin Kongre’nin belirlediği tarihe yetişmemesine yönelik tepkilere de değinen Blanche, sürecin yavaş ilerlemesinin nedenini "titizlik" olarak açıkladı. Yüzlerce avukatın her bir satırı tek tek incelediğini vurgulayan Blanche, eleştiri yapanlara şu sözlerle yüklendi:

"Her bir isim ve fotoğraf, kurbanların mahremiyetini korumak için kontrol ediliyor. Şeffaflık Yasası, belgelerin saçılmasını değil, hakların korunarak açıklanmasını öngörür. Cuma günü belgeler eksik diye bağıranlar, aslında mağdurları koruma çabamızdan rahatsız olanlardır."