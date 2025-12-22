Türk düşmanı Senatör Graham: İsrail'i derinden sarsar

ABD’li Senatör Lindsey Graham, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği temasların ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bölgede barışı ve istikrarı önceleyen bir güç olarak öne çıkmasına karşı olduğunu dile getirdi.

Graham, “Türkiye’nin barış yolunda istikrarlı bir güç olarak yer alacağı fikri, İsrail’i derinden sarsacaktır. İsrail’de Türkiye’nin istikrar gücüne dahil olmasına yönelik hiçbir siyasi destek yok” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’IN ELEŞTİRİLERİNİ HEDEF ALDI

ABD’li senatör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’e yönelik sert eleştirilerini de hedef alarak bu açıklamaları “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Türkiye’nin Gazze’de kara birlikleriyle sahada yer alma ihtimaline değinen Graham, “Eğer birileri Türkiye’nin Gazze’de kara birlikleriyle yer almasını düşünüyorsa, bu İsrail’deki dostlarımız için büyük bir sorun oluşturacaktır” dedi.

“İSRAİL, ABD İÇİN VAZGEÇİLMEZ ORTAK”

Konuşmasının devamında ABD–İsrail ilişkilerine özel bir vurgu yapan Graham, İsrail’in Washington açısından stratejik önemine dikkat çekti. ABD’nin İsrail’e sağladığı mali ve askeri desteğin karşılığını fazlasıyla aldığını savunan Graham, şu ifadeleri kullandı:

“İster Hristiyan Evanjelik olun ister olmayın, İsrail Amerika için iyi bir ortak. Eğer İsrail Savunma Kuvvetleri, Mossad ve Şin Bet yarın ortadan kaybolursa, bu bölgede kör oluruz. İsrail’e sağladığımız paranın karşılığını güvenlik açısından on katı olarak alıyoruz.”

ANKARA’YA YÖNELİK MESAJ

Graham’ın açıklamaları, Türkiye’nin Orta Doğu’da diplomasi ve istikrar eksenli politikalarına karşı ABD içindeki bazı çevrelerin rahatsızlığını açık biçimde ortaya koyarken, Washington–Ankara hattında söylem düzeyinde yeni bir gerilim başlığı olarak değerlendiriliyor.