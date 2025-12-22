  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Böyle olur CHP’nin kentsel dönüşümü! 11 il küllerinden doğdu, Bayrampaşa can çekişiyor

Nakit para çekmede köklü değişim: ATM’lere veda ediliyor

Hint Okyanusu'nda dev iş birliği! Zenginliğimizi Türkiye ile paylaşacağız

İnsanlıktan nasibini almamış müptezel... Filistinli esirler için "timsah" istedi

Gabar'da petrolün yanına yeşil mühür! Bakanlık düğmeye bastı

Binlerce şoförün ekmeği tehlikede! CHP’li İBB'den turizm taşımacılığına dinamit

Gaffar Yakınca Ali Mahir’i böyle tanımladı! ‘Mide bulandırıcı biri’ Dünyanın tüm çöplerini toplasalar böyle bir tip çıkmaz

Her fırsatta inkar ediyorlar! Ortaylı’dan CHP’lileri çıldırtacak Osmanlı çıkışı

Ali Koç'tan Sadettin Saran yorumu! Adli kontrol kararı sonrası ilk açıklama

Petrol tankerine el konuldu! Haydut iş başında
Gündem Türk düşmanı Senatör Graham: İsrail'i derinden sarsar
Gündem

Türk düşmanı Senatör Graham: İsrail'i derinden sarsar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türk düşmanı Senatör Graham: İsrail'i derinden sarsar

ABD’li Senatör Lindsey Graham, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Graham’ın sözleri, Ankara’nın bölgesel barış ve istikrar rolüne karşı çıkış olarak yorumlandı.

ABD’li Senatör Lindsey Graham, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği temasların ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bölgede barışı ve istikrarı önceleyen bir güç olarak öne çıkmasına karşı olduğunu dile getirdi.

Graham, “Türkiye’nin barış yolunda istikrarlı bir güç olarak yer alacağı fikri, İsrail’i derinden sarsacaktır. İsrail’de Türkiye’nin istikrar gücüne dahil olmasına yönelik hiçbir siyasi destek yok” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’IN ELEŞTİRİLERİNİ HEDEF ALDI

ABD’li senatör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’e yönelik sert eleştirilerini de hedef alarak bu açıklamaları “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Türkiye’nin Gazze’de kara birlikleriyle sahada yer alma ihtimaline değinen Graham, “Eğer birileri Türkiye’nin Gazze’de kara birlikleriyle yer almasını düşünüyorsa, bu İsrail’deki dostlarımız için büyük bir sorun oluşturacaktır” dedi.

“İSRAİL, ABD İÇİN VAZGEÇİLMEZ ORTAK”

Konuşmasının devamında ABD–İsrail ilişkilerine özel bir vurgu yapan Graham, İsrail’in Washington açısından stratejik önemine dikkat çekti. ABD’nin İsrail’e sağladığı mali ve askeri desteğin karşılığını fazlasıyla aldığını savunan Graham, şu ifadeleri kullandı:

“İster Hristiyan Evanjelik olun ister olmayın, İsrail Amerika için iyi bir ortak. Eğer İsrail Savunma Kuvvetleri, Mossad ve Şin Bet yarın ortadan kaybolursa, bu bölgede kör oluruz. İsrail’e sağladığımız paranın karşılığını güvenlik açısından on katı olarak alıyoruz.”

ANKARA’YA YÖNELİK MESAJ

Graham’ın açıklamaları, Türkiye’nin Orta Doğu’da diplomasi ve istikrar eksenli politikalarına karşı ABD içindeki bazı çevrelerin rahatsızlığını açık biçimde ortaya koyarken, Washington–Ankara hattında söylem düzeyinde yeni bir gerilim başlığı olarak değerlendiriliyor.

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı İsrail'in Filistinli esirleri organlarını aldıktan sonra öldürdüğünü söyledi
Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı İsrail'in Filistinli esirleri organlarını aldıktan sonra öldürdüğünü söyledi

Dünya

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı İsrail'in Filistinli esirleri organlarını aldıktan sonra öldürdüğünü söyledi

İsrail’in Suriye talebine ABD’den ret: Netanyahu’nun yaptırım kozu elinden alındı
İsrail’in Suriye talebine ABD’den ret: Netanyahu’nun yaptırım kozu elinden alındı

Dünya

İsrail’in Suriye talebine ABD’den ret: Netanyahu’nun yaptırım kozu elinden alındı

İsrail’in gözü Türkiye’de: Savunmamıza daha çok önem vermeliyiz
İsrail’in gözü Türkiye’de: Savunmamıza daha çok önem vermeliyiz

Gündem

İsrail’in gözü Türkiye’de: Savunmamıza daha çok önem vermeliyiz

İngiltere, İsrail'in 19 yeni yasa dışı yerleşim planını onaylamasını kınadı
İngiltere, İsrail'in 19 yeni yasa dışı yerleşim planını onaylamasını kınadı

Dünya

İngiltere, İsrail'in 19 yeni yasa dışı yerleşim planını onaylamasını kınadı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23