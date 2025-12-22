  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Geleneksel bir zanaat! Bir meslek yok olmasın diye baba–oğul mücadele ediyor

IHA Giriş Tarihi:
Geleneksel bir zanaat! Bir meslek yok olmasın diye baba–oğul mücadele ediyor

Manisa’nın Demirci ilçesinde bir atölyede yıllardır aynı ses yankılanıyor. Yok olmaya yüz tutan çan yapımı mesleği, baba ile oğlun verdiği emekle ayakta tutulmaya çalışılıyor.

#1
Foto - Geleneksel bir zanaat! Bir meslek yok olmasın diye baba–oğul mücadele ediyor

Manisa’nın Demirci ilçesinde 76 yaşındaki çan ustası Mustafa Sabancı, babasından devraldığı asırlık mesleği oğlu Mahmut Sabancı ile birlikte sürdürüyor.

#2
Foto - Geleneksel bir zanaat! Bir meslek yok olmasın diye baba–oğul mücadele ediyor

İlçenin simge zanaatlarından biri haline gelen çan yapımı, Sabancı ailesi sayesinde hem kültürel miras olarak korunuyor hem de geleceğe aktarılıyor. Manisa'nın Demirci ilçesinde 1960 yılında babası Mahmut Sabancı yanında çancılık mesleğine başlayan ve yaklaşık 65 yıldır mesleğinin başında olan Mustafa Sabancı, küçük yaşlarda babasının yanında adım attığı atölyede, bugün oğlu ile aynı tezgahta çalışıyor. Emek, sabır ve ustalık isteyen çan yapımında geleneksel yöntemlerden vazgeçmeyen Sabancı, el işçiliğini ise her çan yapımında titizlikle sürdürüyor.

#3
Foto - Geleneksel bir zanaat! Bir meslek yok olmasın diye baba–oğul mücadele ediyor

Isıtma, dövme, şekillendirme ve ses ayarı gibi birçok ince aşamadan geçen çanların her biri, ustanın yıllara dayanan tecrübesinin izlerini taşıyor. Hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde hâlâ büyük talep gören Demirci çanları, dayanıklılığı ve özgün tınısıyla Türkiye'nin birçok iline, Yunanistan ve Bulgaristan gibi ülkelere de gönderiliyor. Babası Mahmut Sabancı'yı 3 yıl önce kaybeden Mustafa Sabancı aynı işyerinde babasının ismini taşıyan oğlu Mahmut Sabancı ile çanlara ses vermeyi sürdürüyor. Çan ustası Mustafa Sabancı'nın oğlu Mahmut Sabancı yaptığı açıklamada " Dede mesleğimizi devraldık. Dedem rahmetli, oldu. Ben 3. Kuşağım bu meslekte. Çan yapımı çok teferruatlı bir iş. Meslek zor olduğu için çırak bulunmuyor, kimse yapmak istemiyor. Çan 40 aşamadan geçiyor. Önce saçlar kesiliyor, şekillendiriliyor birleştirilme yapılıyor. Ocak işleminin ardından ses ayarı yapıldıktan sonra müşteriye teslim ediyoruz " dedi.

#4
Foto - Geleneksel bir zanaat! Bir meslek yok olmasın diye baba–oğul mücadele ediyor

Usta Mustafa Sabancı ise " Mesleğimiz rağbet görmüyor. Mesleğin tükenmemesi lazım. Sadece Demirci'de yapılmıyor Türkiye'nin birkaç ilinde yapılan yerler var. Fakat bizim yapabildiğimiz gibi yapamıyorlar. Onlar ocakta üzerine kaplamasını yapamıyorlar. Biz kömürün içerisinde kaplamasını yapıyoruz. Kaplama için çamurun içine attığımız ilacın kıvamını veremiyorlar. Koyun ve keçi çanı üretiyoruz. Büyük çanlar erkeç ve ineklere takılır. Küçük çanlar ise koyun ve keçilere takılır. Koyun da keçi de çansız olmaz. Çanlı koyun ve keçinin süt verimi yüksek olur. Örslerim, yumrularım ve çekiçlerim benim için altın değerinde" dedi. Çan yapımını da anlatan Mustafa Sabancı, "Hazırladığımız çamurun içine sarı pirinç atarız. Sarı pirince ocakta çanın içinde atarız. Ocakta sarı rengini verir. 400 dereceyi bulan kömür ocağında çanın tavını verdikten sonra rengini alması için suya batırılan çan altın sarısı rengine dönüşür. Çanın soğumasının ardından ses ayarı ve dilini yerleştirdikten sonra hazır hale gelir " dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nakit para çekmede köklü değişim: ATM’lere veda ediliyor
Dünya

Nakit para çekmede köklü değişim: ATM’lere veda ediliyor

ATM’ler birer birer kapanırken Fransa, nakde erişim için rotayı marketlere çeviriyor. 2026’da yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle para çekme..
1.Lig maçında protesto! Hakem oyunu başlattı, futbolcular oynamadı
Spor

1.Lig maçında protesto! Hakem oyunu başlattı, futbolcular oynamadı

Trendyol 1. Lig’de Bolusporlu futbolcular, 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle Pendikspor maçının başında 1 dakika boyunca hareketsiz kal..
CHP'li Dikbayır: Türkiye'de Kürt halkı diye bir halk yoktur
Gündem

CHP'li Dikbayır: Türkiye'de Kürt halkı diye bir halk yoktur

İYİ Parti’den ihraç edilerek CHP’ye geçen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır sosyal medya hesabından Kürtler ve Terörsüz Türkiye süreciyle i..
CHP’nin yoldaşları yoldan çıktı! Milletin çocuğuna eşkıya marşı, kendi çocuğuna ABD vatandaşı!
Gündem

CHP’nin yoldaşları yoldan çıktı! Milletin çocuğuna eşkıya marşı, kendi çocuğuna ABD vatandaşı!

TOMA Mahmut ile birlikte VİP araçta eşkıya marşı olan Devrim Marşı okuduğu görüntülerle hafızalara kazınan CHP İzmir il Başkanı Şenol Aslano..
Türkiye battı bitti deniliyordu, BYD’den yeni bir rekor beklentisi!
Otomotiv

Türkiye battı bitti deniliyordu, BYD’den yeni bir rekor beklentisi!

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, otomotiv pazarının 2025’te tüm zamanların rekorunu kıracağını açıkladı. Elektrikli ve şarj edilebilir..
MHP'li Serkan Toper’den sert çıkış: "Bu iğrenç iftiralarla hukuk önünde hesaplaşacağız"
Gündem

MHP'li Serkan Toper’den sert çıkış: "Bu iğrenç iftiralarla hukuk önünde hesaplaşacağız"

Mehmet Akif Ersoy soruşturmasında adı geçen MHP'li avukat Serkan Toper, sessizliğini bozarak kendisine yönelik suçlamalara ateş püskürdü. Ha..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23