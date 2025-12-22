Sosyal medyada 'Kürtlerin koruyucusu İsrail' propogandası, İsrail merkezli çıktı!

Türkiye’de PKK’nın barış ve çözüm adımlarını sabote etmeye yönelik sosyal medya faaliyetlerinin, terörist İsrail merkezli bir propaganda ağı tarafından koordine edildiği ortaya çıktı.

Türkiye'de PKK'nın devletle diyalog veya barış sürecine girmesinden rahatsız olan kesimleri hedef alan sosyal medya içeriklerinin, terörist İsrail'deki merkezlerden organize edildiği tespit edildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, özellikle PKK'ya yakın ve Kürt haklarını savunan görünümlü çok sayıda (60'a yakın) sosyal medya hesabının tek bir merkezden yönetildiği belirlendi.

Bu hesapların temel stratejisinin, PKK'nın eylemsizlik kararı alması veya gelecekteki olası farklı bir barış görüşmelerine zemin hazırlanması gibi adımlara açıkça karşı çıkmak olduğu gözlemlendi. Analiz edilen yüzlerce paylaşımdaki dil ve tema birliği, bu yapının rastgele bir destekçi kitlesi yerine, profesyonel bir ajanda ile hareket ettiğini gösteriyor.

Söz konusu propaganda ağının en dikkat çekici bulgusu ise işlenen temalar oldu. Yapılan paylaşımlarda, geleneksel Kürt siyasi söylemlerinin ötesine geçilerek "İsrail'in Kürtlerin haklı davasının tek ve gerçek destekçisi olduğu" mesajı öne çıkarıldı. "Kürtlerin Koruyucusu İsrail" sloganı ve bu yönde hazırlanan görsel içerikler, ağın ana temasını oluşturdu. Bu hamleyle, bölgedeki siyasi dengelerin terörist İsrail lehine manipüle edilmesi ve Türk-Kürt ilişkilerinin zehirlenmesi amaçlanıyor.

“Kürt-İsrail dostluğu” adı altında pazarlanan söylemin samimi bir dayanışma değil, açık bir istismar olduğu da ortadadır. Terörist İsrail’in Kürtlere biçtiği rol; barışın, kardeşliğin ve bölgesel istikrarın değil, sürekli gerilimin ve çatışmanın taşıyıcısı olmaktır. Sosyal medya üzerinden yürütülen bu operasyonlar, tam da bu kirli hesabın dijital vitrinini oluşturmaktadır.

Ortaya çıkan veriler, çözüm ve barış süreçlerine yönelik provokatif söylemlerin arkasında aslında tam olarak iç dinamiklerin değil, bölgeyi istikrarsızlığa mahkûm etmek isteyen dış akılların bulunduğunu açıkça göstermektedir.

Daily Ummah, Baran Dergisi