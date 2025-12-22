Terörist İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’da görev yapan katillere, direniş gösteren her Filistinliyi doğrudan öldürme yetkisi verdiği resmi raporlarla kanıtlandı. Siyonist yönetimin Ekim 2023 tarihinde güncellediği vahşet kuralları, elleri havada olan sivillerin ve savunmasız gençlerin yargısız infaz edilmesine zemin hazırlıyor. Bölgedeki terörist unsurlar döktükleri kanı "caydırıcılık" kılıfıyla meşrulaştırmaya çalışırken uluslararası hukuku tamamen ayaklar altına alıyor.

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan bilgiler, terör ordusunun Batı Şeria’da tam bir imha politikası güttüğünübir kez daha tescilledi. Cenin’de gerçekleşen ve görüntüleri dünyada infial uyandıran infazların ardından yapılan soruşturma, askerlerin masum sivilleri kasten hedef aldığını gösterdi. Üzerlerinde hiçbir savunma aracı bulunmayan ve teslimiyet işareti gösteren Filistinli gençlerin hunharca katledilmesi, terörist yapının bölgedeki varlığını sadece kan dökerek sürdürdüğünü doğruluyor. Siyonist askerler, kıyafetlerini çıkararak silahsız olduklarını kanıtlayan sivillere dahi "hayatımız tehlikede" bahanesiyle ateş açarak bu vahşeti kurumsal bir kimliğe büründürdü.

İsrail, en basit direniş biçimi olan taş atmayı "terör eylemi" kapsamına alarak çocuk yaştaki gençlerin bile infaz edilmesine sebep oldu. El-Halil’de bir sivilin aracında taranarak şehit edilmesi hadisesinde ordunun yaptığı "fazla mermi kullanılmış" açıklaması, siyonist zihniyetin insan hayatına karşı duyduğu derin nefreti yansıtıyor. Katliamcı ordu, can kayıplarını teknik birer hata seviyesine indirgeyerek suç ortaklarını her türlü hukuki sorumluluktan kurtarıyor. Askerlerin hareket özgürlüğünü her şeyin üzerinde tutan yaklaşım, Filistin sokaklarında dolaşmayı dahi bir ölüm sebebi haline getiriyor.

Ekim 2023 tarihinde yürürlüğe giren yeni katliam yönergesi, daha önce kağıt üzerinde kalan tüm cılız sınırlamaları tamamen ortadan kaldırdı. Artık terörist İsrail askerleri, kaçan ya da silahsız olan sivillere öldürmek maksadıyla ateş açmakta tamamen serbest bırakıldı.