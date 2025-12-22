  • İSTANBUL
Zelensky'den dünyaya net mesaj: Rusya'ya baskı uygulanmadan saldırılar durmaz

Zelensky'den dünyaya net mesaj: Rusya'ya baskı uygulanmadan saldırılar durmaz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Rusya’nın son dönemde artan hava saldırılarına dikkat çekerek, savaşın sona ermesi için Moskova üzerindeki küresel baskının artırılması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna lideri Volodimir Zelensky, sosyal medya hesaplarından yayınladığı video mesajda cephe hattındaki son gelişmeleri ve uluslararası diplomasideki kritik başlıkları değerlendirdi. Özellikle Rus ordusunun son dönemde Odessa bölgesine yoğunlaştırdığı saldırılara değinen Zelensky, bu hamlelerin Ukrayna’nın deniz lojistiğini tamamen kesmeyi hedeflediğini savundu.

AB'DEN GELEN 90 MİLYAR AVROLUK DESTEK

Avrupa Birliği’nin, Ukrayna’ya önümüzdeki iki yıl için toplam 90 milyar avro sağlama kararını değerlendiren Zelensky, bu adımı "Aralık ayının ve tüm yılın kilit sonucu" olarak tanımladı. Desteğin yıllık 45’er milyar avro şeklinde kullanılacağını belirten Ukrayna lideri, bu mali gücün savunma hattı için hayati önem taşıdığını ve saldırgan tarafın verdiği zararın bedelini ekonomik olarak da ödemesi gerektiğini ifade etti.

ABD’DE GÜVENLİK GARANTİLERİ MÜZAKERESİ

Savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik temasların ABD’de sürdüğüne işaret eden Zelensky, Florida’da gerçekleştirilecek yeni bir toplantının ayrıntılarını paylaştı. Görüşmelerde güvenlik garantileri, takvim planlaması ve somut karar çerçevelerinin ele alındığını vurgulayan Zelensky, dünyayı Odessa’daki saldırılara karşı sessiz kalmamaya çağırdı. Ukrayna lideri, Rusya’ya yönelik baskı araçları devreye sokulmadan kalıcı bir ateşkesin mümkün olmadığını yineledi.

