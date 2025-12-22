  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Cimbom'dan gövde gösterisi

ABD'den savaş ve Rusya açıklaması! Sosyal medyadan NATO ve AB ülkelerine şoke eden suçlama

Türk Hava Yolları'ndan Fransa’da dev hamle: Take-Off 2026 Programı'nı başlatma kararı aldı

Petrol zengini olmasına rağmen Irak, nakit fakiri devlet: Bağdat ekonomisi alarm veriyor

CHP’nin yoldaşları yoldan çıktı! Milletin çocuğuna eşkıya marşı, kendi çocuğuna ABD vatandaşı!

İsrail’in gözü Türkiye’de: Savunmamıza daha çok önem vermeliyiz

Yine kafası mı güzel bunun! Berna'yı yerin dibine soktu: Lanet olsun! Ezik...

CHP'li Dikbayır: Türkiye'de Kürt halkı diye bir halk yoktur

ABD’li doktorun Gazze feryadı: “Bu bir savaş değil, masumların katliamı”

Böyle olur CHP’nin kentsel dönüşümü! 11 il küllerinden doğdu, Bayrampaşa can çekişiyor
Gündem Karadeniz’de meçhul İHA ve mayınlara karşı teyakkuz! Üç aşamalı güvenlik
Gündem

Karadeniz’de meçhul İHA ve mayınlara karşı teyakkuz! Üç aşamalı güvenlik

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Karadeniz’de meçhul İHA ve mayınlara karşı teyakkuz! Üç aşamalı güvenlik

Ankara düğmeye bastı: Mavi Vatan’ın kuzeyinde kuş uçurtulmuyor!

Rusya-Ukrayna savaşının 5. yılına girmeye hazırlandığı bugünlerde Karadeniz suları ısınmaya devam ediyor. Türkiye sınırlarına yönelen gizemli İHA’ların ardından Ankara düğmeye bastı: Mavi Vatan’ın kuzeyinde kuş uçurtulmuyor!

 

Gökyüzünde "Meçhul İHA" Hareketliliği

Son haftalarda Karadeniz rotasını kullanarak Türkiye hava sahasına yaklaşan İnsansız Hava Araçları (İHA), bölgedeki güvenlik protokollerini en üst seviyeye taşıdı. Savaşın başından bu yana denge politikasını başarıyla yürüten Türkiye, bu yeni "hava tehdidi" karşısında gözetleme kapasitesini maksimuma çıkardı.

7/24 Kesintisiz Takip: Denizde ve Havada Kuşatma

Türk Silahlı Kuvvetleri, Karadeniz’in her noktasını radarlar ve devriye uçaklarıyla mercek altına aldı.

  • Hava Kuvvetleri Gövde Gösterisi: 18 Aralık'ta muharip ve destek uçaklarıyla uluslararası hava sahasında gerçekleştirilen eğitim uçuşu, bölgedeki aktörlere net bir mesaj olarak yorumlandı.
  • Keşif ve Gözetleme: Milli unsurlar, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin verdiği yetki ve sorumlulukla Karadeniz sahasında gece-gündüz devriye görevini sürdürüyor

Mayın Avcıları Görev Başında: Devriyeler yüzde 30 Artırıldı

Karadeniz’deki en büyük risklerden biri olan sürüklenen mayınlara karşı operasyonlar sıkılaştırıldı.

Ortak Güç: Türkiye, NATO müttefikleri Bulgaristan ve Romanya ile kurulan "Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu" bünyesindeki devriye sayılarını yüzde 30 oranında artırma kararı aldı.

SAS Timleri Tetikte

Sadece rutin devriyelerle yetinilmiyor; gelen her ihbar "yüksek öncelikli" koduyla işleniyor. Olası bir mayın tespitinde SAS (Sualtı Savunma) komandoları derhal bölgeye sevk edilerek tehdidi yerinde imha ediyor. Seyrüsefer güvenliği için milli imkanlar seferber edilmiş durumda.

MSB iddialara son noktayı koydu! Karadeniz'deki İHA nasıl vuruldu? Hava savunma sisteminde zafiyet var mı?
MSB iddialara son noktayı koydu! Karadeniz'deki İHA nasıl vuruldu? Hava savunma sisteminde zafiyet var mı?

Gündem

MSB iddialara son noktayı koydu! Karadeniz'deki İHA nasıl vuruldu? Hava savunma sisteminde zafiyet var mı?

Karadeniz'de sıcak saatler! Füzelerle saldırı gerçekleşti
Karadeniz'de sıcak saatler! Füzelerle saldırı gerçekleşti

Dünya

Karadeniz'de sıcak saatler! Füzelerle saldırı gerçekleşti

Türk jetleri Karadeniz semalarında: Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı
Türk jetleri Karadeniz semalarında: Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı

Gündem

Türk jetleri Karadeniz semalarında: Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23