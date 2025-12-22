Karadeniz’de meçhul İHA ve mayınlara karşı teyakkuz! Üç aşamalı güvenlik

Rusya-Ukrayna savaşının 5. yılına girmeye hazırlandığı bugünlerde Karadeniz suları ısınmaya devam ediyor. Türkiye sınırlarına yönelen gizemli İHA’ların ardından Ankara düğmeye bastı: Mavi Vatan’ın kuzeyinde kuş uçurtulmuyor!

Gökyüzünde "Meçhul İHA" Hareketliliği

Son haftalarda Karadeniz rotasını kullanarak Türkiye hava sahasına yaklaşan İnsansız Hava Araçları (İHA), bölgedeki güvenlik protokollerini en üst seviyeye taşıdı. Savaşın başından bu yana denge politikasını başarıyla yürüten Türkiye, bu yeni "hava tehdidi" karşısında gözetleme kapasitesini maksimuma çıkardı.

7/24 Kesintisiz Takip: Denizde ve Havada Kuşatma

Türk Silahlı Kuvvetleri, Karadeniz’in her noktasını radarlar ve devriye uçaklarıyla mercek altına aldı.

Hava Kuvvetleri Gövde Gösterisi: 18 Aralık'ta muharip ve destek uçaklarıyla uluslararası hava sahasında gerçekleştirilen eğitim uçuşu, bölgedeki aktörlere net bir mesaj olarak yorumlandı.

18 Aralık'ta muharip ve destek uçaklarıyla uluslararası hava sahasında gerçekleştirilen eğitim uçuşu, bölgedeki aktörlere net bir mesaj olarak yorumlandı. Keşif ve Gözetleme: Milli unsurlar, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin verdiği yetki ve sorumlulukla Karadeniz sahasında gece-gündüz devriye görevini sürdürüyor

Mayın Avcıları Görev Başında: Devriyeler yüzde 30 Artırıldı

Karadeniz’deki en büyük risklerden biri olan sürüklenen mayınlara karşı operasyonlar sıkılaştırıldı.

Ortak Güç: Türkiye, NATO müttefikleri Bulgaristan ve Romanya ile kurulan "Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu" bünyesindeki devriye sayılarını yüzde 30 oranında artırma kararı aldı.

SAS Timleri Tetikte

Sadece rutin devriyelerle yetinilmiyor; gelen her ihbar "yüksek öncelikli" koduyla işleniyor. Olası bir mayın tespitinde SAS (Sualtı Savunma) komandoları derhal bölgeye sevk edilerek tehdidi yerinde imha ediyor. Seyrüsefer güvenliği için milli imkanlar seferber edilmiş durumda.