Tarımda Altın Çilek dönemi
ABD’deki Cold Spring Harbor Laboratuvarı’nda geliştirilen CRISPR teknolojili altın çilek, daha kompakt yapısı ve tarıma uygun özellikleriyle büyük ölçekli üretimin önünü açıyor. Araştırmacılar, bitkileri yüzde 35 daha kısa ve kompakt hâle getirerek, ekim yoğunluğunu artırıp bakım ve hasadı kolaylaştırdı.
Yaklaşık 10 bin yıllık geleneksel ıslah süreçlerine kıyasla CRISPR, istenen özellikleri çok daha kısa sürede sunuyor. Altın çileğin meyve tadı ve besin kalitesi de optimize edildi. Ekip, önümüzdeki aşamada meyve büyüklüğü ve hastalıklara dayanıklılığı artırmayı hedefliyor.
CSHL araştırmacıları, geliştirdikleri çeşitlerin düzenleyici onayların ardından ticari üretime sunulacağını belirtiyor. CRISPR, iklim değişikliği ve gıda güvenliği için umut verici bir çözüm olarak öne çıkıyor.