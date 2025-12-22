Tarımda Altın Çilek dönemi

Yaklaşık 10 bin yıllık geleneksel ıslah süreçlerine kıyasla CRISPR, istenen özellikleri çok daha kısa sürede sunuyor. Altın çileğin meyve tadı ve besin kalitesi de optimize edildi. Ekip, önümüzdeki aşamada meyve büyüklüğü ve hastalıklara dayanıklılığı artırmayı hedefliyor.

CSHL araştırmacıları, geliştirdikleri çeşitlerin düzenleyici onayların ardından ticari üretime sunulacağını belirtiyor. CRISPR, iklim değişikliği ve gıda güvenliği için umut verici bir çözüm olarak öne çıkıyor.