  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türk düşmanı Senatör Graham: İsrail'i derinden sarsar

Zelensky’den dünyaya net mesaj: Rusya’ya baskı uygulanmadan saldırılar durmaz

Türk jetleri Karadeniz semalarında: Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı

Portekiz’den savunma havacılığında tarihi adım: NATO konfigürasyonlu Super Tucano teslim alındı

Trafik sigortasında ezber bozuluyor: İyi sürücü daha az ödeyecek

Netanyahu’dan Türkiye karşıtı hamle: Atina ve Lefkoşa ile üçlü zirve

İletişim Başkanı Duran'dan bütçe açıklaması: Türkiye Yüzyılı vizyonunu güçlendiren yol haritası

Cevdet Yılmaz’dan enflasyon mesajı: 2026’da yüzde 20'nin altına 2027’de tek haneye indireceğiz

TBMM'de yumruklu kavga çıktı! Vekiller birbirine girdi

Mezarda rakı rezaleti TBMM gündeminde! AK Parti’li Varank: Bütün Türkiye utandık
Tarım Tarımda Altın Çilek dönemi
Tarım

Tarımda Altın Çilek dönemi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Tarımda Altın Çilek dönemi

ABD’deki Cold Spring Harbor Laboratuvarı’nda geliştirilen CRISPR teknolojili altın çilek, daha kompakt yapısı ve tarıma uygun özellikleriyle büyük ölçekli üretimin önünü açıyor. Araştırmacılar, bitkileri yüzde 35 daha kısa ve kompakt hâle getirerek, ekim yoğunluğunu artırıp bakım ve hasadı kolaylaştırdı.

Yaklaşık 10 bin yıllık geleneksel ıslah süreçlerine kıyasla CRISPR, istenen özellikleri çok daha kısa sürede sunuyor. Altın çileğin meyve tadı ve besin kalitesi de optimize edildi. Ekip, önümüzdeki aşamada meyve büyüklüğü ve hastalıklara dayanıklılığı artırmayı hedefliyor.

 

CSHL araştırmacıları, geliştirdikleri çeşitlerin düzenleyici onayların ardından ticari üretime sunulacağını belirtiyor. CRISPR, iklim değişikliği ve gıda güvenliği için umut verici bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Üreticiye can suyu verildi! Şile’de tarım için önemli adım atıldı!
Üreticiye can suyu verildi! Şile’de tarım için önemli adım atıldı!

Yerel

Üreticiye can suyu verildi! Şile’de tarım için önemli adım atıldı!

Batı Yaka'da tarıma ağır darbe!
Batı Yaka'da tarıma ağır darbe!

Gündem

Batı Yaka'da tarıma ağır darbe!

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda yayınlara sıkı düzen! Yeni yönetmelik yürürlüğe girdi!
Tarım ve Orman Bakanlığı’nda yayınlara sıkı düzen! Yeni yönetmelik yürürlüğe girdi!

Tarım

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda yayınlara sıkı düzen! Yeni yönetmelik yürürlüğe girdi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23