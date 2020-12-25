  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Yüz yüze sınavlar iptal edilecek mi? Sınavlar iptal mi?
Eğitim

Yüz yüze sınavlar iptal edilecek mi? Sınavlar iptal mi?

Koronavirüsle mücadelede son durumun ele alındığı koronavirüs bilim kurulu toplantısı bugüne ertelendi. Yüz yüze sınavlarla ilgili açıklama yapılmamasının ardından eğitimciler ve öğrenciler Yüz yüze sınavlar iptal edilecek mi? Sınavlar iptal mi? sorularının yanıtını merak ediyor. Peki, sınavlar iptal olacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-25 00:20:00 -
Yüz yüze sınavlar iptal edilecek mi? Sınavlar iptal mi?

Koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitime karar verilen okullarda sınavların yüz yüze yapılacak olması eğitimciler ve öğrenciler tarafından endişeye neden oldu. Bu kapsamda " Yüz yüze sınavlar iptal edilecek mi? " soruları merak kazandı.

Yüz yüze sınavlar iptal edilecek mi?

MEB’den konuya ilişkin yeni bir açıklama gelmese de gözler koronavirüs bilim kurulu toplantısına çevrildi. 24 Aralık 2020 Perşembe günü gerçekleştirilecek olan toplantıda sınavların durumunun da ele alınması bekleniyordu.

Bilim kurulundan çıkacak olası tavsiye kararı ise MEB tarafından uygulanacak. Yüz yüze sınavların ertelenip ertelenmeyeceği konusuyla ilgili haftaya gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı bekleniyor. 24 Aralık’ta saat 17.00’de gerçekleşen toplantı sonrası Bakan Koca yüz yüze eğitim konusuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Açıklamanın Kabine Toplantısı sonrası yapılmadı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapıldığında haberimizden detaylarına ulaşabilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şaşalı günler geride kaldı! Füze uçuran Kim çivi, bile çakamaz hale geldi
Ekonomi

Şaşalı günler geride kaldı! Füze uçuran Kim çivi, bile çakamaz hale geldi

Kuzey Kore'nin ihtişama düşkün lideri Kim Jong-un'un yaptırımlar, doğal afetler ve son olarak koronavirüs salgını nedeniyle turizm tesisi, h..
Deniz Naki tutuklandı, CHP tutuştu
Gündem

Deniz Naki tutuklandı, CHP tutuştu

Terör örgütü PKK sempatizanı firari Deniz Naki'nin Almanya'da tutuklandığının ortaya çıkmasının ardından daha önce kendisine destek veren CH..
Ukrayna'dan flaş Türkiye açıklaması
Siyaset

Ukrayna'dan flaş Türkiye açıklaması

2020 yılı boyunca Türkiye ile mükemmel iş birliğinden çok memnun olduklarını belirten Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 2+2 formatında..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay