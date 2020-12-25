Yüz yüze sınavlar iptal edilecek mi? Sınavlar iptal mi?

Koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitime karar verilen okullarda sınavların yüz yüze yapılacak olması eğitimciler ve öğrenciler tarafından endişeye neden oldu. Bu kapsamda " Yüz yüze sınavlar iptal edilecek mi? " soruları merak kazandı.

Yüz yüze sınavlar iptal edilecek mi?

MEB’den konuya ilişkin yeni bir açıklama gelmese de gözler koronavirüs bilim kurulu toplantısına çevrildi. 24 Aralık 2020 Perşembe günü gerçekleştirilecek olan toplantıda sınavların durumunun da ele alınması bekleniyordu.

Bilim kurulundan çıkacak olası tavsiye kararı ise MEB tarafından uygulanacak. Yüz yüze sınavların ertelenip ertelenmeyeceği konusuyla ilgili haftaya gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı bekleniyor. 24 Aralık’ta saat 17.00’de gerçekleşen toplantı sonrası Bakan Koca yüz yüze eğitim konusuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Açıklamanın Kabine Toplantısı sonrası yapılmadı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapıldığında haberimizden detaylarına ulaşabilirsiniz.