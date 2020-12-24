Yüz yüze eğitime başlama kararı! Yavru vatanda flaş gelişme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), üniversitelerinde eğitim gören binlerce öğrenciyle ilgili son dakika kararı alındı. KKTC Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yapılan koronavirüs risk değerlendirme toplantısında, eğitim kurumlarında görülen vakalar nedeniyle yeni düzenlemeye gidildi.

Üniversitelerde eğitim yüzyüze olacak

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Okullarda görülen vakalarla ilgili yapılan temaslı takibi ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın önlemleri sayesinde okul içinde yeni bulaşların önüne geçildi. Türkiye ve başka ülkelerden yurda girişte karantina uygulanması şartıyla Şubat 2021 itibarı ile 2'nci dönem yükseköğrenimin yüz yüze yapılmasında da bir sakınca olmayacağı konusunda fikir birliğine varılmıştır."