6 Eylül 2021’de 81 ilde okullar açıldı. Velilerin birçoğu ise okulların yüz yüze devam etmesini isterken artan vakalarla birlikte “Bu sene okullar yine kapanır mı?” sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, bu sene uzaktan eğitime geçilir mi?

Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak 2021

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim konusunda kararlı olduklarını ifade etti. Bakan Özer, “Eğitim sisteminin, açık ve yüz yüze eğitime devam etmesinin bu süreçte bir milli güvenlik meselesi olduğu yönündeki irademizin arkasında duruyoruz” dedi.

Bakan Özer, öğretmenlerle gurur duyduklarını dile getirerek, öğretmenlerde bir doz aşı oranının yüzde 92’ye, iki doz aşı oranının ise yüzde 83, aşı olmayıp antikor üreten öğretmen oranının yüzde 5 olduğunu aktardı.