  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak 2021
Eğitim

Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak 2021

Bu sene uzaktan eğitim ne zaman başlar? 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü tüm kademelerde başladı. Son dönemdeki vaka artışı sebebiyle aileler yeniden uzaktan eğitime geçilip geçilmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, yüz yüze eğitim devam edecek mi? Bu sene uzaktan eğitim olur mu kaçıncı sınıflara?

Yeniakit Publisher
2021-09-20 14:04:00 -
Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak 2021

6 Eylül 2021’de 81 ilde okullar açıldı. Velilerin birçoğu ise okulların yüz yüze devam etmesini isterken artan vakalarla birlikte “Bu sene okullar yine kapanır mı?” sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, bu sene uzaktan eğitime geçilir mi?

Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak 2021

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim konusunda kararlı olduklarını ifade etti. Bakan Özer, “Eğitim sisteminin, açık ve yüz yüze eğitime devam etmesinin bu süreçte bir milli güvenlik meselesi olduğu yönündeki irademizin arkasında duruyoruz” dedi.

Bakan Özer, öğretmenlerle gurur duyduklarını dile getirerek, öğretmenlerde bir doz aşı oranının yüzde 92’ye, iki doz aşı oranının ise yüzde 83, aşı olmayıp antikor üreten öğretmen oranının yüzde 5 olduğunu aktardı.

Hafta sonu okullar açık olacak mı? Hafta sonu okullarda ders var mı olacak mı?
Hafta sonu okullar açık olacak mı? Hafta sonu okullarda ders var mı olacak mı?

Eğitim

Hafta sonu okullar açık olacak mı? Hafta sonu okullarda ders var mı olacak mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay