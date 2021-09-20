Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak 2021
Bu sene uzaktan eğitim ne zaman başlar? 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü tüm kademelerde başladı. Son dönemdeki vaka artışı sebebiyle aileler yeniden uzaktan eğitime geçilip geçilmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, yüz yüze eğitim devam edecek mi? Bu sene uzaktan eğitim olur mu kaçıncı sınıflara?
6 Eylül 2021’de 81 ilde okullar açıldı. Velilerin birçoğu ise okulların yüz yüze devam etmesini isterken artan vakalarla birlikte “Bu sene okullar yine kapanır mı?” sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, bu sene uzaktan eğitime geçilir mi?
Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak 2021
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim konusunda kararlı olduklarını ifade etti. Bakan Özer, “Eğitim sisteminin, açık ve yüz yüze eğitime devam etmesinin bu süreçte bir milli güvenlik meselesi olduğu yönündeki irademizin arkasında duruyoruz” dedi.
Bakan Özer, öğretmenlerle gurur duyduklarını dile getirerek, öğretmenlerde bir doz aşı oranının yüzde 92’ye, iki doz aşı oranının ise yüzde 83, aşı olmayıp antikor üreten öğretmen oranının yüzde 5 olduğunu aktardı.