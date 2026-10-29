İran: Uyarılarımızı dinlemediler! Hürmüz Boğazı'nda mayına çarpan 3 tanker alev aldı

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol ve deniz trafiğinin güvenliğine ilişkin gerilim sürerken, bölgedeki askeri hareketlilik ve ticari gemilere yönelik tehditler artıyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçerken mayınlara çarpan üç petrol tankerinin alev aldığı bildirildi. Açıklamada, "Tankerler tüm radar ve navigasyon sistemlerini kapattı ve uyarıları dikkate almayarak Hürmüz Boğazı'nın izinsiz güney güzergahından çıkmaya çalışıyordu" denildi.

Gemilerde çıkan yangınların çevresel etkiye yol açtığı belirtilen açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndaki izinsiz güzergah kirlenmiştir ve bu güzergahlardan geçiş yapan gemilerin sahipleri ve mürettebatı sorumludur" ifadeleri kullanıldı. DMO, deniz taşımacılığı operatörlerini, "ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) siber uzaydaki yanılsamalarına itibar etmemeleri" konusunda uyararak, "her türlü provokatif eyleme" kararlı bir şekilde karşılık verileceğini belirtti.

ABD’NİN CASUS İHA’SI DÜŞÜRÜLDÜ

İran Devrim Muhafızları Ordusu açıklamasında Hürmüz Boğazı'nın batısında ABD'ye ait MQM-170 tipi keşif ve gözetleme amaçlı insansız hava aracının (İHA) ele geçirildiğini de bildirdi. Açıklamada, Elektronik Harp Birimi'ne bağlı personelin "MQM-170'i Hürmüz Boğazı'nın batısında güvenli bir şekilde indirmeyi başardığını" bildirdi. Açıklamada, "Bu İHA'nın görevi, Basra Körfezi'nin kıyı şeridinde ve Hürmüz Boğazı'nda İran'ın hava savunma sistemlerini tespit etmekti. Bu hava aracından uzmanlarımız tarafından elde edilen bilgiler doğrultusunda, aracın uçuşunun Basra Körfezi'nin güney kıyısındaki ülkelerden birinin sahilinden başladığı tespit edilmiştir" denildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki hava sahasında Sirik kıyıları açıklarında tespit edilen MQ-1 tipi insansız hava aracının, hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü ifade edilmişti.