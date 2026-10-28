İsrail'deki seçim sonrası Trump'tan ilk açıklama! Netanyahu'ya vurgu yaptı

ABD Başkanı Trump, Amerikan Axios haber platformuna yaptığı açıklamada, İsrail seçimlerine ilişkin güncel durumu değerlendirdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya verdiği desteğin seçimlerde çok işe yaradığını düşündüğünü dile getiren Trump, "Kendisine verdiğim desteğin, Bibi için büyük bir fark yarattığını duydum." değerlendirmesini yaptı.

Netanyahu'nun seçimlerdeki şansına ilişkin aldığı ilk haberlerin "korkutucu" olduğunu ifade eden Trump, "Ancak şu anda durumu oldukça iyi." dedi.

ABD Başkanı, Netanyahu liderliğinde bir birlik hükümeti kurma çabalarına dahil olup olmayacağı sorusuna "konuyu henüz düşünmediği ancak değerlendireceği" yanıtını verdi.

Trump, İsrail seçimlerine ilişkin sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, Başbakan Netanyahu'ya destek vermesinin "seçimlerdeki gidişatı Netanyahu lehine değiştirdiğini" savunmuştu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, ABD Başkanı'na yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, parlamento seçimlerinin yapıldığı İsrail'de muhalefetle ulusal birlik hükümeti kurması için Netanyahu'ya baskı kuracağı iddiasını gündeme taşımıştı.

İSRAİL'DE OY SAYIMI TAMAMLANDI

İsrail'de oy sayım işlemi tamamlandı. Kesin olmayan seçim sonucuna göre, Netanyahu’nun bloğu 53 sandalye, muhalefet partileri 48, Arap partiler ise 19 sandalye kazandı.

Kayıtlı oldukları normal sandıkta oy kullanamayan seçmenlerin oylarını ifade eden özel oyların sayımı tamamlandıktan sonra kesin seçim sonucu ilan edilecek. Bu işlemin perşembe akşamına kadar sürebileceği bildirilmişti.