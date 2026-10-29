Kiminin burnu kanadı, kiminin elbiseleri yırtıldı: Ermeni Meclisinde boks maçı!

Ermenistan Ulusal Meclisi oturumu sırasında iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi milletvekili Taron Chakhoyan'ın muhalefeti hedef aldığı sırada tansiyon yükseldi. Chakhoyan, daha sonra muhalefetteki Güçlü Ermenistan bloğunun lideri Narek Karapetyan ile sözlü tartışmaya girdi. Bunun üzerine muhalefet milletvekilleri kürsüye doğru yürüdü. Sözlü tartışma, arbedeye ve kavgaya dönüştü. Milletvekilleri birbirlerini yumruklarken, oturuma ara verildi.

Güvenlik görevlileri ve bazı milletvekilleri, meclis salonunda başlayan, daha sonra koridorda devam eden kavgayı ayırmakta uzun süre zorlandı. Kavganın ardından meclise ambulans geldi. Güçlü Ermenistan partisinden milletvekili Andranik Gevorgyan'ın burnunun kanadığı, milletvekili Ruben Mkhitaryan'ın ise kıyafetlerinin yırtıldığı öğrenildi.