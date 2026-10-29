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Gündem CHP'li Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye: Yolsuzluktan 3 aydır cezaevindeydi
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CHP'li Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye: Yolsuzluktan 3 aydır cezaevindeydi

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CHP'li Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye: Yolsuzluktan 3 aydır cezaevindeydi

Üsküdar Belediyesi’ni rüşvet, irtikap ve kirli ilişkiler ağıyla adeta örgüt üssüne çevirdiği gerekçesiyle tutuklanan CHP'li eski Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 3 aydır demir parmaklıklar arkasındaydı. Tahliye başvurusu kabul edilen Dedetaş hakkında, cezaevinden çıkarılarak ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında ev hapsi kararı verildi.

Görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında tahliye ve ev hapsi kararına ilişkin detayları Avukatı Akın Atalay sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. 

TEMMUZ AYINDA TUTUKLANMIŞTI

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Sinem Dedetaş, temmuz ayında gözaltına alınmıştı. Savcıya ifade veren Dedetaş, rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamasıyla tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme Dedetaş'ın tutuklanmasına karar vermişti. Daha sonra ise İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.

Avukatı Akın Atalay sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; "Müvekkilim Sinem Dedetaş için yaptığımız tahliye başvurusu üzerine kendisinin ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle cezaevinden tahliyesine karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." dedi.

Dedetaş, önümüzdeki saatlerde Tekirdağ Karatepe Kadın Kapalı Cezaevi'nden tahliye edilecek.

3 AYDIR CEZAEVİNDEYDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla 31 Temmuz'da tutuklanmıştı.

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Vay vay

İçeri at,belediyeye çök sonra tahliye et..
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