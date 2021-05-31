Koronavirüs salgının sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitime ilişkin önemli bir adım atıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim müjdesini verdikten sonra pek çok kişi okula gitmenin zorunlu olup olmadığını araştırmaya başladı.

Yüz yüze eğitim zorunlu mu? Yüz yüze eğitime gitmeyen sınıfta kalır mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonların merakla beklediği yüz yüze eğitime ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından “Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz” paylaşımında bulundu.

Veliler ise okula gitmenin zorunlu olup olmadığını araştırmaya başladı. Yapılan açıklamada, okullardaki yüz yüze eğitimlere katılımın isteğe bağlı olduğu belirtildi.