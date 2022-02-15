2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başladı. Geride kalan süreçte ise yüz yüze eğitime ara verilmedi. Omicron varyantı sebebiyle artan vakalar akıllara “Uzaktan eğitim başlar mı?” sorusunu getirdi. Peki, uzaktan eğitime geçilir mi?

Yüz yüze eğitim sürecek mi? Okullar ne zaman uzaktan eğitime geçer?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, “7 Şubat'ta başlamış olduğumuz 2. dönemde yine aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığımızın ve Sağlık Bilim Kurulu'nun önermiş olduğu kriterleri yerine getirerek bu dönemi tamamlayacağız. Bugün itibariyle Kovid vakası ya da teması nedeniyle hiçbir okulumuz kapalı değildir. Kronik rahatsızlığı olan ve her kademede özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimizin Kovid-19 salgınıyla ilgili okullara erişimlerinde sıkıntılar olduğuna dair şikayetleri geldi. Dolayısıyla bunu belgelemiş olan öğrencilerimizi bu dönem devam mecburiyetinden muaf tutacağız” dedi.