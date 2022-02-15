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Eğitim Yüz yüze eğitim sürecek mi? Okullar ne zaman uzaktan eğitime geçer?
Eğitim

Yüz yüze eğitim sürecek mi? Okullar ne zaman uzaktan eğitime geçer?

Uzaktan eğitim başlayacak mı? Omicron varyantı sebebiyle vaka sayıları artış gösterdi. Aileler ise artan vakalar sebebiyle okulların uzaktan eğitime geçip geçmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, uzaktan eğitim başlayacak mı? Mahmut Özer yüz yüze eğitim açıklaması

Yeniakit Publisher
2022-02-15 10:16:00 -
Yüz yüze eğitim sürecek mi? Okullar ne zaman uzaktan eğitime geçer?

2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başladı. Geride kalan süreçte ise yüz yüze eğitime ara verilmedi. Omicron varyantı sebebiyle artan vakalar akıllara “Uzaktan eğitim başlar mı?” sorusunu getirdi. Peki, uzaktan eğitime geçilir mi?

Yüz yüze eğitim sürecek mi? Okullar ne zaman uzaktan eğitime geçer?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, “7 Şubat'ta başlamış olduğumuz 2. dönemde yine aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığımızın ve Sağlık Bilim Kurulu'nun önermiş olduğu kriterleri yerine getirerek bu dönemi tamamlayacağız. Bugün itibariyle Kovid vakası ya da teması nedeniyle hiçbir okulumuz kapalı değildir. Kronik rahatsızlığı olan ve her kademede özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimizin Kovid-19 salgınıyla ilgili okullara erişimlerinde sıkıntılar olduğuna dair şikayetleri geldi. Dolayısıyla bunu belgelemiş olan öğrencilerimizi bu dönem devam mecburiyetinden muaf tutacağız” dedi.

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