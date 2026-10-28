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İSLAM 28 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

28 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi

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28 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Bu sözler kulaklarımıza küpe olsun. Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü, Günün Sözünü istifadelerinize sunuyoruz... (28 Ekim 2026)

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(٢٠) وَیَوْمَ یُعْرَضُ الَّذٖینَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِؕ اَذْهَبْتُمْ طَیِّبَاتِكُمْ فٖی حَیَاتِكُمُ الدُّنْیَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَاۚ فَالْیَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِی الْاَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَࣖ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(20) İnkâr edenler ateşin başına getirilince, “Size ait iyi ve güzel şeyleri dünya hayatınızda tükettiniz ve onlardan yararlandınız, şimdi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslamanıza ve yoldan çıkmanıza karşılık olarak aşağılayıcı cezayı çekeceksiniz!” denilecektir.

(Ahkâf Suresi, 46/20)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 TEFSİRİ:

Dünyada kendilerine servet, yetki ve iktidar verilenler bunların hakkını verir, kendilerinin olduğu kadar başkalarının da iyilik ve mutluluğu için gayret gösterirlerse şüphesiz büyük mükâfatlara nâil olacaklardır. Aksini yapar, bu nimetleri, insanların peşinde koştuğu güzellikleri bencilce kullanır, hakka ve hukuka riayet etmez, ebedî hayata da gerekli payı ayırmazlarsa âhirete elleri boş olarak giderler.

Bütün güzellikler ve imkânlar dünyada ve dünya için harcanmış, kullanılmış ve tüketilmiştir. Burada dünya yoksulları zengin olurken, onlar yoksul hale gelmişlerdir; dünyada ezilenler, zulme uğrayanlar güçlü hale gelirken, zalimler güçsüz ve zelil bir duruma düşmüşlerdir. Meleklerin onlara ifade ettikleri işte bu gerçektir.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 35-36 

 HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)   


“On şey fıtrattandır (yaratılıştan olması gereken âdetlerdendir): bıyığı kısaltmak, sakalı bırakmak, misvak kullanmak, buruna su çekmek, tırnakları kesmek, parmak aralarını yıkamak, koltuk altını temizlemek, etek tıraşı olmak, istinca ve istibra.”

Kaynak: Müslim, Tahare 56; Neseî, Zinet 1

 

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