Okullar ne zaman açılır? | 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’den itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. Salgında vakaların artmasıyla birlikte 20 Kasım’dan itibaren yüz yüze eğitim iptal edildi. Öğrenciler ve veliler okulların ne zaman yüz yüze eğitime geçeceğini araştırmaya başladı. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman?

Yüz yüze eğitim ne zaman? | Okullar ocak ayında mı açılıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı ilk olarak uzaktan eğitimin 4 Ocak’a kadar süreceğini açıklamıştı. Ancak artan vakalar sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı takvimini değiştirdi. İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek.

Yarıyıl tatili 25 Ocak'ta başlayıp 15 Şubat'ta sona erecek. İkinci ara tatil öne çekildi ve yarıyıl tatiliyle birleştirildi. Bu sebeple 15 tatili 3 hafta sürecek.