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Eğitim Yüz yüze eğitim başlıyor mu? 1 Haziran'dan itibaren hangi sınıflar açılıyor?
Eğitim

Yüz yüze eğitim başlıyor mu? 1 Haziran'dan itibaren hangi sınıflar açılıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. 1 Haziran'dan itibaren uygulanacak kabine kararlarının açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika açıklamada bulundu. Okullar açıldı mı? Yüz yüze eğitim başlıyor mu? 1 Haziran'dan itibaren hangi sınıflar açılıyor? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-05-31 20:51:00 -
Yüz yüze eğitim başlıyor mu? 1 Haziran'dan itibaren hangi sınıflar açılıyor?

Yüz yüze eğitim başlıyor mu? 1 Haziran'dan itibaren hangi sınıflar açılıyor? soruları hakkında son dakika flaş açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın normalleşme karalarını duyurmasının hemen ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. Bakan Selçuk okulların açıldığını duyurdu. Peki, 1 Haziran'dan itibaren hangi sınıflar açılıyor? Hangi sınıflar okula gidecek?

Hangi sınıflarda yüz yüze eğitim başladı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son dakika Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Kavuşuyoruz!

Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz."

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