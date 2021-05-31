Yüz yüze eğitim başlıyor mu? 1 Haziran'dan itibaren hangi sınıflar açılıyor? soruları hakkında son dakika flaş açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın normalleşme karalarını duyurmasının hemen ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. Bakan Selçuk okulların açıldığını duyurdu. Peki, 1 Haziran'dan itibaren hangi sınıflar açılıyor? Hangi sınıflar okula gidecek?

Hangi sınıflarda yüz yüze eğitim başladı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son dakika Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Kavuşuyoruz!

Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz."