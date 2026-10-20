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Teknoloji Yüz fotoğrafından kanser hastalarının ölüm riski tahmin edilebiliyor!
Teknoloji

Yüz fotoğrafından kanser hastalarının ölüm riski tahmin edilebiliyor!

Yeniakit Publisher
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Yüz fotoğrafından kanser hastalarının ölüm riski tahmin edilebiliyor!

ABD’de geliştirilen bir yapay zekâ sistemi, kanser hastalarının yüz fotoğraflarından biyolojik yaşlarını ve hayatta kalma olasılıklarını tahmin edebiliyor. Araştırmacılar, teknolojinin tedavi süreçlerine katkı sağlayabileceğini ancak klinik kullanıma geçmeden önce daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtti.

ABD’de geliştirilen bir yapay zekâ sistemi, kanser hastalarının yüz fotoğraflarından biyolojik yaşlarını ve hayatta kalma olasılıklarını tahmin edebiliyor. Araştırmacılar, teknolojinin tedavi süreçlerine katkı sağlayabileceğini ancak klinik kullanıma geçmeden önce daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtti.

ABD'deki Mass General Brigham sağlık sisteminde görev yapan araştırmacılar, tek bir yüz fotoğrafından kanser hastalarının hayatta kalma olasılıklarını tahmin edebilen bir yapay zeka aracı geliştirdi.

The Lancet Digital Health dergisinde yayımlanan araştırmada, 40 milyondan fazla yüz fotoğrafından elde edilen verilerle eğitilen sistemin, kişilerin biyolojik yaşlarını tahmin etmenin yanı sıra kanser hastalarının hayatta kalma olasılıklarını değerlendirebildiği belirtildi.

Araştırmacılar, aynı temel modelden yararlanarak iki farklı araç geliştirdi. Biri, kişinin yüzünden biyolojik yaşını tahmin ederek kanser hastalarının hayatta kalma olasılıklarını değerlendiriyor. Diğeri ise biyolojik yaş tahminine başvurmadan, doğrudan yüz fotoğrafından hayatta kalma olasılığını öngörüyor.

 

Yapay zeka yüzün farklı bölgelerini analiz etti

Araştırmaya göre iki sistem, tahminlerini oluştururken yüzün farklı bölgelerinden yararlanıyor. Biyolojik yaşı inceleyen sistem burun kenarlarından ağız köşelerine uzanan çizgilere, göz çukurlarının üzerindeki alın bölgesine ve şakaklara odaklanıyor. Biyolojik yaş tahmini yapmayan sistem ise göz altı bölgesini ve burun köprüsünün çevresini değerlendiriyor.

Araştırmacılar bu sisteminin kanser hastalarının yüz fotoğraflarından hayatta kalma riskini doğrudan öğrenerek yüz analizi alanında yeni bir aşamaya işaret ettiğini belirtti. Uzmanlar, kendi bilgileri dahilinde bunun basit bir fotoğraftan kanser hastalarının hayatta kalma olasılığını doğrudan tahmin edebilen ilk yapay zeka modeli olduğunu ifade etti.

Biyolojik yaş ile ölüm riski arasında ilişki bulundu

ABD'de radyoterapi gören kanser hastalarının incelendiği araştırmada, yapay zekanın biyolojik yaşını gerçek yaşından en az 5 yıl daha ileri tahmin ettiği kişilerde, ortalama 4 yıllık takip süresince ölüm riskinin diğer hastalara kıyasla yüzde 21 daha yüksek olduğu görüldü.
Biyolojik yaşı gerçek yaşından en az 5 yıl daha genç tahmin edilen hastalarda ise ölüm riski yüzde 17 daha düşük bulundu.

Araştırmacılar, biyolojik yaş tahminlerinin kişinin fiziksel sağlık durumuyla bağlantılı olabileceğini ve yoğun tedavilere dayanma kapasitesi hakkında bilgi sağlayabileceğini belirtti.

 

'Tedavi kararlarında kullanılabilir'

Araştırmacılara göre sistem, kanser tedavisi öncesinde hastaların ölüm veya komplikasyon risklerinin değerlendirilmesine yardımcı olabilir. Teknolojinin özellikle ameliyat, radyoterapi ve diğer yoğun tedaviler öncesinde hastaların fiziksel durumunun daha kapsamlı değerlendirilmesinde kullanılması hedefleniyor.

Araştırmada ayrıca yoğun alkol tüketimi, uyuşturucu kullanımı ve sigara içme gibi yaşam tarzı faktörlerinin yapay zeka analizinde daha ileri biyolojik yaş görünümüyle ilişkili olduğu tespit edildi.

Bununla birlikte araştırmacılar, yüz fotoğraflarından sağlık değerlendirmesi yapmanın kolay ve düşük maliyetli bir yöntem olabileceğini, ancak sistemin yaygın klinik kullanıma girmesinden önce daha fazla araştırma yapılması gerektiğini kaydetti.

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