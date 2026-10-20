Trabzonspor-Hearts maçının hakemi açıklandı
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Temsilcimiz Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde 22 Ekim Perşembe günü İskoçya temsilcisi Hearts'ı konuk edeceği maça Belçikalı hakem Lawrence Visser atandı.
UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre Papara Park'ta saat 19.45'te başlayacak müsabakada Belçika Futbol Federasyonundan Visser düdük çalacak. Visser'in yardımcılıklarını Ruben Wyns ve Mathias Hillaert yapacak.
Dördüncü hakemliğini Bert Verbeke'nin üstleneceği mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Jan Boterberg oturacak. Boterberg'in yardımcısı ise Michiel Allaerts olacak.
Visser, son olarak geçen hafta Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı 3-2 yendiği maçta düdük çalmıştı.