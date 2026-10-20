Trafikte kaynak yaptı, yolu kesip böyle tehdit savurdu: “Arabanı parçalarım senin”

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde trafikte yaşanan tartışma kısa sürede gerilime dönüştü. Olay saat 08.40 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre trafik ışıklarında bekleyen otomobil ışığın yeşil yanmasının ardından hareket etti. Bu sırada bir hafif ticari araç sürücüsü araya girerek aracın direksiyonunu otomobilin önüne kırdı. Hafif ticari araç sürücüsüyle sinirlenen kadın sürücü arasında tartışma başladı. Sağ şeritten sola şeride geçen hafif ticari araç sürücüsü kadın sürücüye tehditler savurdu. Taraflar arasındaki tartışmaya bir süre sonra trafik ışıklarında bekleyen başka bir sürücü de dahil oldu. Taraflar arasındaki tartışma hafif ticari aracın uzaklaşmasıyla son buldu. Olay anı otomobil sürücüsünün araç kamerası tarafından kaydedildi.

“Geberdin mi sinyal veriyorum”

Sürücüler arsında çıkan tartışma kadın sürücünün araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracın sola dönmek için bekleyen araçların önüne direksiyon kırdığı anlar görülüyor. Daha sonra başlayan tartışmada hafif ticari araç sürücüsü otomobil sürücüsüne "Geberdin mi sinyal veriyorum" diyor. Bu sırada otomobil sürücüsü ise, "Niye giriyosun araya yürü devam et" diye bağırıyor. Hafif ticari araç sürücüsü ise bunun üzerine "Arabanı parçalarım senin" diyerek tehditler savuruyor.

Bu sırada tartışmaya bir sürücü daha dahil olarak "Bu kadar insan burada bekliyor bunlar salak mı" diye tepki gösteriyor. Tartışmanın ardından hafif ticari araç sürücüsü yolda ilerledi ardından yolda yeniden durarak bu kez diğer sürücüye bağırıyor. Bu sırada kadın sürücü ise, "Kamera çekiyor seni. Seni şikayet edeceğim" diyor. Hafif ticari araç sürücüsü tartışmanın ardından olay yerinden uzaklaşıyor.