Bir doların sırrı çözüldü! FETÖ ve Kuriş işbirliğini dolardaki ayrıntı ortaya çıkardı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüyle ilgili operasyonlarda ele geçirilen 5 adet 1 dolarlık banknotun sırrı çözüldü. Banknotların ikisinin çok eski olduğu tespit edildi.

Banknotlardan üçünün ise yeni tarihli olması, örgütün yeni yapılanmasının da aktif olduğu ve Alihan Kuriş suç örgütüyle yakın iş birliği yaptığı şeklinde değerlendirildi. Operasyonda F serisi haricinde başka seride bir 1 dolarlık banknotun çıkmaması ve 1 dolarların çelik kasada özel olarak korunarak muhafaza edilmesi dikkat çekti.

Şüpheli, F serisi dolarları müşteriden aldığını öne sürerken F serisi banknotları neden çelik kasada sakladığına açıklık getirmediği öğrenildi. Hâlen kuyumcuların 1 dolarla alım satım işlemi yapmayı kabul etmediği biliniyor.

Şüpheli Hüseyin Uysal’ın yüzde 25 ortağı olduğu, Amasya merkezdeki Kocacık Çarşısı İğneci Baba Sokak’ta bulunan “Amasya Fazilet Pırlanta ve Kuyumculuk İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.” isimli iş yerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, ziynet eşyalarının bulunduğu tezgâhın altındaki çelik kasada 5 adet 1 dolarlık banknot ele geçirildi. FETÖ soruşturmalarında da gündeme gelen F serisi dolarlarla ilgili olarak şüpheli Uysal’ın, Şüpheli Hüseyin Uysal, bahse konu paraları hatırlamadığını iddia etti. Paraları müşterilerden aldığını öne süren şüpheli banknotları hangi tarihte müşterilerden aldığını beyan etmedi.