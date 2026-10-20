Yasa dışı bahiste 101 şüpheli adliyede! 7,1 milyar liralık para hareketine soruşturma

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskişehir’in yanı sıra Adana, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Van'da yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.

Şüphelilerin ülke genelinde örgütlü olarak çevrim içi yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin faaliyetlerine imkan sağladıkları, üçüncü kişilerden banka hesabı ve GSM hattı topladıkları ve para nakline aracılık ettikleri belirlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 101 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, banka hesaplarındaki incelemede 7,1 milyar liralık işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 86’sı Eskişehir’de, diğer şüpheliler ise bulundukları illerde adliyeye sevk edildi. 15 şüphelinin Eskişehir Adliyesi’ne Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanıp ifade vereceği belirtildi. Soruşturma sürüyor.