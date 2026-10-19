Evinin önünde taşı fark etti, yetkililere haber verdi! Altından 3 bin yıllık dev Firavun çıktı

Mısır'ın kuzeyindeki Nil Deltası'nda bulunan Behbeit el-Hagar köyünde yaşayan Khaled el-Shahat Khalil, evinin önündeki arazide çalışırken daha önce görmediği sıra dışı bir taşla karşılaştı.

Taşın üzerinde birtakım işaretler bulunduğunu fark eden Khalil, bulduğu parçayı görmezden gelmek yerine yerel tarihi eser yetkililerine haber verdi.

Uzmanların bölgeye gelmesiyle sıradan görünen taşın arkasından adeta tarih fışkırdı.

TAŞIN ÜZERİNDEKİ YAZILAR HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

İncelemelerde pembe granitten yapılmış yaklaşık 1,3 metre uzunluğundaki taşın üzerinde hiyeroglif yazılar bulundu.

Yazıların Firavun II. Ramses'e ait kraliyet unvanlarını içerdiği belirlendi.

Bunun üzerine Mısır Yüksek Eski Eserler Konseyi bölgede kapsamlı bir arkeolojik kazı başlattı.

Kazı ilerledikçe toprağın altında saklanan devasa parçalar birer birer ortaya çıkmaya başladı.

TOPRAKTAN DEV BİR FİRAVUN BAŞI ÇIKTI

Arkeologlar kazı sırasında II. Ramses'i tasvir eden devasa bir heykelin başını ortaya çıkardı.

Yaklaşık 1,60 metre yüksekliğindeki başta, firavunun Yukarı ve Aşağı Mısır'ın birleşmesini simgeleyen çift tacı taktığı görüldü.

Ancak bilim insanlarını şaşırtan asıl ayrıntı başın büyüklüğü oldu.

Uzmanlar heykelin oranlarını hesapladığında, eserin sağlam olduğu dönemde kaidesiyle birlikte yaklaşık 8,5 metre yüksekliğe ulaşmış olabileceği sonucuna vardı.

Başka bir ifadeyle yaklaşık 3 bin yıl önce bölgede neredeyse üç katlı bir bina yüksekliğinde II. Ramses heykeli yükseliyordu.

BİR TANE DEĞİL, İKİ DEV HEYKEL

Kazıdaki sürpriz bununla da sınırlı kalmadı.

Arkeologlar yakın noktada ikinci bir kraliyet heykelinin büyük bölümünü ortaya çıkardı.

Yaklaşık 2,40 metre uzunluğundaki parçanın da II. Ramses'i tasvir ettiği değerlendiriliyor.

Heykelin bacakları ve kaidesi günümüze ulaşamazken, yüz hatlarının dikkat çekici biçimde korunmuş olduğu belirtildi.

Bulunan eserlerin, yaklaşık MÖ 1279-1213 yılları arasında hüküm süren ve Antik Mısır'ın en güçlü firavunlarından biri kabul edilen II. Ramses dönemine ait olduğu belirlendi.

EVİNİN ÖNÜNDE 3 BİN YILLIK TARİH YATIYORMUŞ

Keşfin yapıldığı Behbeit el-Hagar'ın arkeoloji açısından önemi de büyük.

Bölgede Antik Mısır'ın önemli tanrıçalarından İsis'e adanmış büyük bir tapınağın kalıntıları bulunuyor.

Yeni keşif, II. Ramses döneminde bölgede çok daha kapsamlı bir yapılaşmanın bulunmuş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Arkeologlar şimdi dev heykellerin başlangıçta tam olarak nerede durduğunu ve çevrede başka eserlerin bulunup bulunmadığını araştırıyor.

YETKİLİLERE HABER VERDİ, UMRE İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Hikâyenin en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise Khaled el-Shahat Khalil'in davranışına verilen karşılık oldu.

Khalil, bulduğu taşı saklamak veya çıkarmaya çalışmak yerine doğrudan yetkililere haber verdi.

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Sherif Fathy ile Gharbia Valisi Alaa Abdel Moaty daha sonra Khalil'i köyünde ziyaret etti.

Tarihi eserlerin korunmasına yaptığı katkı nedeniyle Khalil'e teşekkür belgesi verilirken, kendisi ve eşine umre ziyareti hediye edildi.

KAZILAR DEVAM EDİYOR

Yaklaşık 3 bin yıldır toprağın altında kalan dev heykellerin bulunduğu bölgede çalışmalar henüz tamamlanmadı.

Arkeologlar kazıyı genişleterek heykellerle çevredeki antik yapılar arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Her şey ise evinin önündeki arazide çalışan bir adamın, üzerinde garip işaretler bulunan tek bir taşı fark etmesiyle başladı.