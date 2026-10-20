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Avrupa İsrailli bakandan Avrupa'ya tehdit! 'İç savaş çıkacak'
Avrupa

İsrailli bakandan Avrupa'ya tehdit! 'İç savaş çıkacak'

Yeniakit Publisher
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İsrailli bakandan Avrupa'ya tehdit! 'İç savaş çıkacak'

İsrail’in Gazze’deki soykırımına çanak tutan Avrupa ülkeleri yanıyor. Fransa’da liselilerin sokağa dökülmesiyle başlayan olaylar dalga dalga yayılıyor.

İsrail’in Gazze’deki soykırımına çanak tutan Avrupa ülkeleri yanıyor. Fransa’da liselilerin sokağa dökülmesiyle başlayan olaylar dalga dalga yayılıyor.

Belçika, İtalya, Arnavutluk ve Portekiz gibi ülkelerin sokakları da karıştı. Avrupa genelinde yüksek hayat maliyetleri ve diğer ekonomik endişeler sebebiyle düzenlenen protestolar son günlerde giderek daha da yıkıcı bir hâl aldı ve Paris, Milano ve Arnavutluk’un başkenti Tiran da dahil olmak üzere birçok şehirde şiddet olayları yaşandı.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu ülkedeki 4 şehirde 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı uygulanması talimatı verdi. Fransa’da şimdiye kadar 2500’e yakın kişi gözaltına alındı. Almanya, Fransa için seyahat uyarısı yaptı. İtalya’da gençlerin ardından çelik işçileri ve kamyon şoförleri de sokağa indi. Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin “Brüksel’de yaşananlar artık basit bir protesto değil” dedi. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da İran ve Rusya’yı sorumlu tuttu.

Batı ülkelerindeki olaylar hakkında en dikkat çekici değerlendirme İsrail’den geldi. İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, “Fransa’da sağın iktidara gelmesinin bir iç savaşı tetikleyeceğine ikna olmuştum. Meğer iyimserlik etmişim. Zaten başlamış bile. Fransa’nın İsrail’e olan ihanetine rağmen barbarlığa karşı zafer dilerim. Belçika ve Britanya, muhtemelen sırada siz varsınız. Hazırlanın” ifadesini kullandı.

Chikli’nin, Fransa’nın son dönemde Tel Aviv yönetimine yönelik eleştirel tutumunu ve Filistin politikasını “ihanet” olarak nitelendirmesi dikkati çekti. İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Fransa’daki protestoları gerekçe göstererek ülkedeki nüfusu 500 bini aşan Yahudilere İsrail’e göç etme çağrısında bulundu. Ben-Gvir, “Burası sizin eviniz. Burası sizin vatanınız” dedi.

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Yorumlar

Rıdvan Sancaktaroğlu

Bu olayların altında İsrail yoksa ben hiçbir şey bilmiyorum. İran'a kim saldırdı. Rusyayı kim kışkırttı. Hadi gözleri görmeyen amalar olsun, kulaklar duymuyor mu? Hem kör hem ama kaç kişiye nasip olur ki.

RI

ABD yi parmağının üstünde oynatan israil, elbetteki Avrupayı karıştırıyor ve iç savaş çıkaracak tabi Çünkü UCM nin intikamını alıyor
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