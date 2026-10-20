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Spor Göztepe 35 gün sonra evine dönüyor!
Spor

Göztepe 35 gün sonra evine dönüyor!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Göztepe 35 gün sonra evine dönüyor!

Milli ara sonrası Eyüpspor ve Kocaelispor deplasmanlarından galibiyetle dönen Göztepe, tam 35 gün sonra taraftarıyla buluşacak.

Süper Lig’de üst üste iki deplasman galibiyetiyle moral bulan Göztepe, uzun bir aranın ardından yeniden Gürsel Aksel Stadı’na çıkmaya hazırlanıyor. Milli aranın ardından üst üste deplasmanlarda Eyüpspor'u 4-0, Kocaelispor'u da 2-1 yenerek iyi bir çıkış yakalayan Göztepe, 35 gün sonra evine kavuşacak. Son olarak 20 Eylül tarihinde Çaykur Rizespor'u konuk eden sarı-kırmızılılar pazar günü Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Çorum FK ile karşılaşacak. Rizespor maçından sonra 22 günlük milli araya giren Göztepe, ardından ligde art arda deplasman maçlarına çıktı.

 

Evinde kazanıyor

Deplasmanlardan galibiyetlerle dönüp üzerindeki kara bulutları dağıtan Göz-Göz, taraftarıyla da bir anlamda barıştı. Göztepeli futbolseverlerin de gelen galibiyetlerin ardından pazar günü Gürsel Asel Stadı'nı tamamen dolduracağı belirtildi. Bu sezon evinde oynadığı 3 maçı da kazanamayan Göztepe, Çorum FK'yı yenerek bu kötü istatistiğe de son vermeyi hedefliyor. Evindeki ilk maçta Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybeden Göztepe, 4'üncü hafta ise Gaziantep FK'ya 4-2 mağlup olmuştu. Göztepe, evindeki son maçta Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kalıp yine taraftarına galibiyet hediye edemedi.

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