Milletvekilini arabayla ezdiler!

Avustralya'da siyaset dünyasını sarsan bir saldırı yaşandı. Bağımsız milletvekili Helen Haines, Victoria eyaletindeki Wangaratta kentinde bulunan seçim bölgesi ofisinin yakınında bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından çevredeki kişiler sürücüyü etkisiz hale getirerek polis ekipleri gelene kadar kontrol altında tuttu.

Pazartesi günü yerel saatle yaklaşık 15.35'te Murphy Street'te meydana gelen olayda, Haines'in aracının bagaj bölümünün yakınında bulunduğu sırada dört tekerlekten çekişli bir Toyota Land Cruiser'ın çarpmasına maruz kaldığı belirtildi. Polis, Haines'in seçim bölgesinde yer alan Tarrawingee'de yaşayan 43 yaşındaki bir erkeği gözaltına aldı. Şüphelinin aracında bir bıçak da ele geçirildi.

SALDIRININ KASITLI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, olayın yetkililer tarafından kasıtlı bir saldırı olarak değerlendirildiğini ancak saldırının arkasındaki nedenin henüz bilinmediğini açıkladı. Soruşturma kapsamında ülkenin ortak terörle mücadele ekibinin de devreye alındığını bildirdi.

Albanese, Sydney'de gazetecilere yaptığı açıklamada Haines'i överek milletvekilinin hem siyasi çevrelerde hem de temsil ettiği bölgede büyük saygı gördüğünü söyledi.

Haines'in son derece çalışkan ve keskin zekalı bir siyasetçi olduğunu belirten Albanese, onun en önemli özelliğinin dürüstlüğü ve iyi karakteri olduğunu vurguladı. Başbakan, Haines'in parlamentoda ve kendisiyle tanışan kişiler arasında saygı gören, toplum tarafından sevilen bir isim olduğunu belirterek olayın bölge halkı için büyük bir şok olacağını ifade etti.

DURUMU AĞIR, MELBOURNE'E SEVK EDİLMESİ BEKLENİYOR

Victoria polisi, Haines'in “kritik” durumda yaralandığını ve tedavi için hava yoluyla Melbourne'e götürülmesinin beklendiğini açıkladı. Polis, olay yerinin oldukça geniş bir alanı kapsadığını belirtirken soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Yetkililer, şu aşamada başka bir kişiye ya da topluma yönelik devam eden bir tehdit olduğuna ilişkin herhangi bir istihbarat bulunmadığını kaydetti. Polis, olayın şimdilik münferit bir saldırı olarak ele alındığını vurguladı.

BAŞBAKAN'DAN SİYASİ GERİLİM UYARISI

Soruşturmanın henüz birkaç saat önce başladığını belirten Albanese, devam eden incelemeye ilişkin ayrıntılı yorum yapmaktan kaçındı. Ancak daha önce yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak siyasi söylemdeki gerilimin düşürülmesi çağrısını yineledi.

2019'dan bu yana Victoria eyaletindeki Indi seçim bölgesini temsil eden Haines'e yönelik saldırının nedeni henüz açıklığa kavuşmadı. Şüphelinin gözaltında bulunduğu olayla ilgili soruşturma devam ediyor.