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Yaşam Et yemeyin ölürsünüz diyen ılıklara: Et yemek ömrü uzatıyor!
Yaşam

Et yemeyin ölürsünüz diyen ılıklara: Et yemek ömrü uzatıyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Et yemeyin ölürsünüz diyen ılıklara: Et yemek ömrü uzatıyor!

Yeni bir araştırmaya göre et tüketen ileri yaştaki kadınların 100 yaşına ulaşma ihtimali daha yüksek olabilir.

Yeni bir araştırmaya göre et tüketen ileri yaştaki kadınların 100 yaşına ulaşma ihtimali daha yüksek olabilir.

Science Alert’in Amerikan Klinik Beslenme Dergisi’nden aktardığı araştırmada, ileri yaştaki kişilerin beslenme alışkanlıkları ile 100 yaşına ulaşma ihtimali arasındaki ilişki incelendi.

“Çin Boylamsal Sağlıklı Yaşlanma Araştırması” verilerini kullanan bilim insanları, 100 yaşını aşmış 1.459 kişi ile 80-99 yaş arasındaki 3.744 kişinin verilerini karşılaştırdı.

Analizde, et tüketen kadınların vejetaryen kadınlara kıyasla 100 yaşına ulaşma ihtimalinin daha yüksek olduğu görüldü.

 

Düşük kilolu kişilerde olasılık yüzde 44 daha yüksek

Araştırmada, her gün et tüketimi düşük kilolu yaşlılarda 100 yaşına ulaşma olasılığının yüzde 44 daha yüksek olmasıyla ilişkilendirildi. Normal kilolu veya fazla kilolu kişilerde aynı ilişki görülmedi.

Araştırmacılar, ileri yaşlarda düşük kilonun yetersiz beslenme ve kas kaybıyla bağlantılı olabileceğine dikkat çekti. Bu nedenle bulguların değerlendirilmesinde kişinin kilosu ve genel beslenme durumunun önemli olduğu belirtildi.

Balık tüketenler ile süt ürünleri veya yumurtaya yer veren vejetaryen grupların 100 yaşına ulaşma ihtimali, et tüketenlerinkine benzer bulundu.

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Yorumlar

Ali Baba

Etin Kilosu 1.000 tl , hadi gelde ye
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