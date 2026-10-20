Apple'ın yeni sırrı deşifre oldu! Katlanabilir iPhone Duo'da çift batarya devri

Apple'ın satışa sunduğu ilk katlanabilir modeli iPhone Duo için yayımlanan resmi AB enerji etiketi, merak edilen teknik detayları netleştirdi.

Belgelere göre yeni amiral gemisi, toplamda 4.883 mAh kapasiteli bir batarya donanımıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor.

ÇİFT HÜCRELİ YAPI

Katlanabilir gövde yapısına uygun şekilde tasarlanan cihazda, 2.962 mAh ve 1.921 mAh olmak üzere iki ayrı batarya hücresi yer alıyor.

Bu kapasite değeriyle iPhone Duo, batarya büyüklüğü açısından iPhone 18 Pro ile iPhone 18 Pro Max modellerinin tam ortasında konumlanıyor.

PRO MAX MODELLERİ HARİÇ TÜM İPHONE'LARI GERİDE BIRAKTI

Yeni katlanabilir cihaz, en yeni iki Pro Max modeli haricindeki tüm önceki iPhone modellerinden belirgin şekilde daha büyük bir batarya kapasitesi sunuyor.

Bununla birlikte uzmanlar, telefonun iç kısmında yer alan geniş ekranın sık kullanılmasının pil ömrünü kısaltabileceğine dikkat çekiyor.