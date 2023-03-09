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Eğitim Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor YKS için yeni karar
Eğitim

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor YKS için yeni karar

Yükseköğretim Kurulu, üniversite adaylarının 17-18 Haziran 2023’de yapılacak YKS'de 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf tutulmasına karar verdi. Yükseköğretim Kurulunun konuya ilişkin kararı ÖSYM’ye bildirilerek uygulamaya konuldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 13:43:00 -
Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor YKS için yeni karar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) YKS ile ilgili yeni bir karar aldı.

Buna göre; 17-18 Haziran'da yapılacak sınavda, üniversite adayları 12'nci sınıfın ikinci dönem müfredatından muaf tutulacak.

YÖK'ün konuya ilişkin kararı ÖSYM’ye bildirilerek uygulamaya konuldu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin sadece bölgedeki öğrencileri değil tüm Türkiye’deki ortaöğretim öğrencilerini etkilediğine işaret edildi. 

 Bu gerekçeyle YKS ile ilgili durum değerlendirmesi yapılarak bu kararın alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
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“Bilindiği üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca yükseköğretim kurumlarına giriş ve yerleştirme işlemleri, imkân ve fırsat eşitliğini sağlayacak tedbirleri de alarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılmaktadır.

Kurulumuz Kanun’un kendisine verdiği yetkiyi kullanmak suretiyle ülkemizde yaşanan bu olağanüstü şartları da göz önünde bulundurarak, ortaöğretim kurumlarında devam etmekte olan 12. sınıf ikinci dönemi öğrenimine ilişkin müfredattan öğrencilerimizi muaf tutarak 2023 YKS’de soru sorulmamasına karar vermiştir. Alınan karar ÖSYM’ye bildirilerek uygulamaya konulmuştur."

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