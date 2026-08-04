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Türk futbolunun çınarı tarihe karışıyor! 112 yıllık kulüpte yönetim istifa etti, kayyım yolda

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Türk futbolunun çınarı tarihe karışıyor! 112 yıllık kulüpte yönetim istifa etti, kayyım yolda

Türk futbolunun 112 yıllık köklü ve tarihi kulüplerinden Altay'da, üst üste düzenlenen son üç genel kurula da başkan adayı çıkmaması ve derinleşen mali kriz kulübü çıkmaza soktu. Sinan Kanlı başkanlığındaki yönetim kurulu toplu halde istifa ederek kulübe kayyım atanması talebiyle İzmir Adliyesi'ne resmi başvuruda bulundu. Kayyım heyetinin atanmasının ardından yapılacak genel kurullarda da aday çıkmaması durumunda, Türk sporunun bu tarihi çınarının tasfiye tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği endişeyle takip ediliyor.

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Foto - Türk futbolunun çınarı tarihe karışıyor! 112 yıllık kulüpte yönetim istifa etti, kayyım yolda

Siyah-beyazlı kulüpte Sinan Kanlı başkanlığındaki yönetim, görevinden istifa ederek kulübe kayyım atanması talebiyle İzmir Adliyesi’nde ilgili mahkemeye başvuruda bulundu.

#2
Foto - Türk futbolunun çınarı tarihe karışıyor! 112 yıllık kulüpte yönetim istifa etti, kayyım yolda

Yönetimin mahkemeye sunduğu dilekçede, son üç olağan genel kurulda başkan adayı çıkmaması ve kulübün içinde bulunduğu mali sıkıntılar gerekçe olarak gösterildi.

#3
Foto - Türk futbolunun çınarı tarihe karışıyor! 112 yıllık kulüpte yönetim istifa etti, kayyım yolda

Mahkemenin kayyım ataması halinde, görevlendirilecek kayyımın seçimli genel kurul kararı alması bekleniyor. Ancak bu süreçte de başkan adayı çıkmaması durumunda, Altay’ın tasfiye edilmesi ihtimalinin gündeme gelebileceği ifade edildi.

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Foto - Türk futbolunun çınarı tarihe karışıyor! 112 yıllık kulüpte yönetim istifa etti, kayyım yolda

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