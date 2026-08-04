Türk futbolunun çınarı tarihe karışıyor! 112 yıllık kulüpte yönetim istifa etti, kayyım yolda
Türk futbolunun 112 yıllık köklü ve tarihi kulüplerinden Altay'da, üst üste düzenlenen son üç genel kurula da başkan adayı çıkmaması ve derinleşen mali kriz kulübü çıkmaza soktu. Sinan Kanlı başkanlığındaki yönetim kurulu toplu halde istifa ederek kulübe kayyım atanması talebiyle İzmir Adliyesi'ne resmi başvuruda bulundu. Kayyım heyetinin atanmasının ardından yapılacak genel kurullarda da aday çıkmaması durumunda, Türk sporunun bu tarihi çınarının tasfiye tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği endişeyle takip ediliyor.