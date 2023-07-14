Yüz binler bekliyordu! KPSS sınav yerleri belli oldu

ÖSYM'nin düzenlediği KPSS için geri sayım devam ediyor. Memur olma hayali kuran yüz binlerce adayın başvuruda bulunduğu Kamu Personeli Seçme Sınavı için (KPSS) giriş belgeleri 13 Temmuz Perşembe günü itibarıyla erişime açıldı. İşte KPSS Lisans, Alan Bilgisi giriş belgesi sorgulama ekranı...

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS), yüzbinlerce adayın başvurusunun ardından başvuru süreci tamamlandı. 23 Temmuz Pazar günü yapılacak Lisans ve Alan Bilgisi sınavlarına giriş yerleri de 13 Temmuz 2023 perşembe günü itibarıyla erişime açıldı. İşte KPSS Lisans, Alan Bilgisi sınav yeri öğrenme ve sorgulama ekranı 2023 ve tüm detaylar...

2023 KPSS GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

2023 KPSS sınav yerleri ve giriş belgeleri 13 Temmuz Perşembe günü itibarıyla erişime açıldı.ÖSYM'nin resmi internet adresinde yer alan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

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