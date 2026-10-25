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Gündem Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten şaibeli fon vurgununa dair net mesaj! "Parayı iade etmek sorumluluğu ortadan kaldırmaz"
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Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten şaibeli fon vurgununa dair net mesaj! "Parayı iade etmek sorumluluğu ortadan kaldırmaz"

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Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten şaibeli fon vurgununa dair net mesaj! "Parayı iade etmek sorumluluğu ortadan kaldırmaz"

Sermaye piyasalarında yürütülen ve dev finans çarklarını sarsan fon soruşturmalarına ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek çok kritik açıklamalarda bulundu. Soruşturma kapsamında şüpheliler veya kurumlarca yapılan "gönüllü para iadeleri" konusuna açıklık getiren Bakan Gürlek, paraların geri verilmesinin hukuki sorumluluğu ve cezai süreçleri ortadan kaldırmayacağını vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Soruşturma kapsamında yapılan gönüllü para iadelerinin hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını vurgulayan Bakan Gürlek, gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıklarına yönelik koruma tedbirlerinin uygulandığını belirtti.

Fon soruşturmalarında gönüllü para iadelerinin hukuki sonuçları netleşiyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, paraların geri verilmesinin soruşturmalardaki sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını belirterek yeni mal varlığı tedbirlerinin uygulanabileceği mesajını verdi.

"GÖNÜLLÜ İADE HUKUKİ SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRMAZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmaları kapsamında yapılan gönüllü iadelerin hukuki durumuna ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade doğrultusunda, fırsatçılar ile iyi niyetli yatırımcılar arasında ayrım yapıldığını belirtti. Gönüllü olarak iade edilen paraların, ilgili kişilerin hukuki sorumluluklarını tek başına ortadan kaldırmayacağını vurgulayan Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı: "Fon soruşturmaları kapsamında yapılan gönüllü iadelerin hukuki niteliği konusunda hiçbir tereddüde yer bırakılmayacaktır. Gönüllü iade yapılması, tek başına hiçbir gerçek veya tüzel kişinin hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Mağduriyetlerin giderilmesine katkı sağlayan bu iadeler, soruşturmaların yürütülmesine ve delillerin değerlendirilmesine engel teşkil etmez."

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