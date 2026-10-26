Gören telefona sarıldı: Saroz Körfezi'nden kıyıya vurdu!
Edirne'nin Keşan ilçesinde sahile vuran mavi renkli deniz ciğeri denizanası paniğe neden oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Edirne'nin Keşan ilçesinde sahile vuran mavi renkli deniz ciğeri denizanası paniğe neden oldu.
aros Körfezi'nden sahile vuran mavi renkli denizanası, bölge halkının kameralarına yansıdı.
Son dönemde yaşanan su sıcaklığı değişimleri ve akıntılar, deniz canlılarının kıyılara gelmesine neden oldu. Erikli köyü sahilinde yaşayanlar, mavi renkte olan deniz ciğeri denizanasını su yüzeyinde görüntüledi.
TAM 40 CM!
Yaklaşık 40 santimetre çapında olduğu belirtilen denizanası, yuvarlak ve jelimsi gövdesiyle dikkat çekti. Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de yaşayan bu tür, iri gövdesi, kubbe biçimindeki yapısı ve kalın ağız kollarıyla tanınıyor. Kızıldeniz kökenli olan ve Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz'e yayılan bu tür, açık mavi rengi ve büyük gövdesiyle biliniyor.
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