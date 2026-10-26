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Gören telefona sarıldı: Saroz Körfezi'nden kıyıya vurdu!

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Gören telefona sarıldı: Saroz Körfezi'nden kıyıya vurdu!

Edirne'nin Keşan ilçesinde sahile vuran mavi renkli deniz ciğeri denizanası paniğe neden oldu.

#1
Foto - Gören telefona sarıldı: Saroz Körfezi'nden kıyıya vurdu!

aros Körfezi'nden sahile vuran mavi renkli denizanası, bölge halkının kameralarına yansıdı.

#2
Foto - Gören telefona sarıldı: Saroz Körfezi'nden kıyıya vurdu!

Son dönemde yaşanan su sıcaklığı değişimleri ve akıntılar, deniz canlılarının kıyılara gelmesine neden oldu. Erikli köyü sahilinde yaşayanlar, mavi renkte olan deniz ciğeri denizanasını su yüzeyinde görüntüledi.

#3
Foto - Gören telefona sarıldı: Saroz Körfezi'nden kıyıya vurdu!

TAM 40 CM!

#4
Foto - Gören telefona sarıldı: Saroz Körfezi'nden kıyıya vurdu!

Yaklaşık 40 santimetre çapında olduğu belirtilen denizanası, yuvarlak ve jelimsi gövdesiyle dikkat çekti. Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de yaşayan bu tür, iri gövdesi, kubbe biçimindeki yapısı ve kalın ağız kollarıyla tanınıyor. Kızıldeniz kökenli olan ve Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz'e yayılan bu tür, açık mavi rengi ve büyük gövdesiyle biliniyor.

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