Korkut Ata, 6. yılında İstanbul'a dönüyor...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 3–7 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek 6. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’ne ilişkin paylaşımında, “Kültürel bağlarımızı ortak yapımlarla güçlendirecek, Türk dünyasının hikâyelerini daha geniş kitlelere ulaştıracağız.” ifadelerini kullandı. Türk dünyasından 56 filmin ücretsiz gösterileceği festivalde, üç kategoride 30 yapım ödül için yarışacak, Türkiye–Kırgızistan Proje Sunumu kapsamında seçilecek dört sinema projesine destek sağlanacak.