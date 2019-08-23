0553 313 94 23

Yuva çocukları ve yaşlıları buluşturan etkinlik

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir restoran işletmecisinin organize ettiği etkinlikte yuvada kalan çocuklar ile huzurevinde yaşayan yaşlılar buluştular.

23 Ağustos 2019 Cuma 15:14
Yuva çocukları ve yaşlıları buluşturan etkinlik

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir restoran işletmecisinin organize ettiği etkinlikte yuvada kalan çocuklar ile huzurevinde yaşayan yaşlılar buluştular.


Küçük çocuklar ilk olarak büyüklerinin elini öptüler ve daha sonra farklı yarışmalar düzenleyerek eğlenceli dakikalar geçirdiler. Yaşlılar ise kimi çocuklara fıkra ve hikayeleri anlattılar.


Restoran işletmecisi Avni Tahmazoğlu, "Çocuklarımız ve yaşlılarımız için düzenlediğimiz bu programın bu yıl ikincisini yaptık. Bunu geleneksel hale getirip, her yıl yapmayı planlıyoruz. Çocuklarımız ve yaşlılarımız bizim için çok değerli. Onları mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 15:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polonya'daki şimşek fırtınası
    1. Polonya'daki şimşek fırtınası
    2. MHP'den partililere flaş talimat!
    3. Adalet Bakanı Gül, "Vahşice katledilen..
    4. ABEL’den İTSO’ya özel indirim
    5. Adalet Bakanı Gül'den "Emine Bulut..
    6. Oppo'dan yeni "Reno2" serisi
    7. Kıbrıs Gazisi’nin evi alev alev yandı
    8. Edremit körfez ilçelerinde 96 düzensiz..
    9. Malatya Barosundan kadın cinayetlerine..
    10. Ankara'daki Afrikalı büyükelçiler bir..
    11. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    12. Büyükşehir Konservatuvarına korist..
    13. Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
    14. Gelenek karakolluk oldu
    15. TCMB döviz kurları
    16. Bakan Gül'den Emine Bulut açıklaması!
    17. Yakutiye Belediyesi hasta yaşlı kadına..
    18. Antalya’da 4. kat balkonundan düşen..
    19. Hülya Hökenek canlı yayında 'Ölmek..
    20. Küstah ifadeler! PKK destekçileri..
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar