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Medya Yuuuhhh! Çüüüşşş! Ohaaa! Ne yaptın sen Kenan Doğulu?
Medya

Yuuuhhh! Çüüüşşş! Ohaaa! Ne yaptın sen Kenan Doğulu?

Bülent Cankurt, sözde şarkıcıların "konser" adı altında paraları nasıl cukkaladığını bir defa daha gözler önüne serdi. Cankurt, Bodrum Asarlık Mevkii'ndeki bir otelde sahneye çıkacak olan Kenan Doğulu'yu ön masadan dinlemek isteyenlerin kişi başı 35 bin lira bayılacağına dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-07-13 11:23:00 -
Yuuuhhh! Çüüüşşş! Ohaaa! Ne yaptın sen Kenan Doğulu?

Bülent Cankurt, sözde şarkıcıların "konser" adı altında paraları nasıl cukkaladığını bir defa daha gözler önüne serdi. Cankurt, Bodrum Asarlık Mevkii'ndeki bir otelde sahneye çıkacak olan Kenan Doğulu'yu ön masadan dinlemek isteyenlerin kişi başı 35 bin lira bayılacağına dikkat çekti. İşte Sabah gazetesindeki o yazı:

"Bodrum'da her yaz olduğu gibi yine herkes lahmacun ile ayranın astronomik fiyatlarını konuşuyor ama asıl çenemizi yoracak fiyatlardan kimsenin haberi yok! Şimdi sıkı durun; yarın akşam Asarlık Mevkii'ndeki bir otelde sahneye çıkacak Kenan Doğulu'yu, ön masadan dinlemek için kaç para vermeniz gerekiyor biliyor musunuz? Kişi başı 35 bin lira. Evet; yanlış okumadanız, yazı ile de yazayım; otuz beş bin Türk lirası…

Daha bitmedi; dün Bodrum'daki çok ünlü bir mekanda sahneye çıkan Ajda Pekkan'ı ön sıradan izleyenler, 15'er bin lira ödemiş. Ondan bir gün önce yine aynı mekanda çıkan Komşu'nun assolisti Antonis Remos'u en önden izleyenlerden ise 20'şer bin lira alınmış. (...) İnsafsız olan şarkıcılar mı yoksa mekan sahipleri mi bilmiyorum artık!"

 

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Yorumlar

Yorumcu

Kerizler yolunmaya razı size ne? Üç paralık aşşağılık tipler birbirine yediriyor bize ne? Aç susuz fakir fukara yüzüne bakmaz günah yolunda harcamadan kaçmaz melanetler...

Sedat

Kenan doğumluyum zerre sevmem ama adamın suçu ne o saçmalığı dinlemek için 35 binlerce veren salaklar varsa o da alır o parayi
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