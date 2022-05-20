Yutulabilir mide balonu nedir? Yutulabilir (allurion balon) mide balonunun avantajları nelerdir?

Allurion balon, hap şeklinde yutulan ve aylar sonra doğal olarak atılan bir mide balonudur. Allurion mide balonu günlük klinik ziyareti sırasında yerleştirilir. İşlem için hastanede yatmanız gerekmez. Uygulama esnasında anestezi ya da endoskopi gerektirmemesi en büyük avantajıdır.

Elips yutulabilir mide balonu nedir?

Yutulabilir mide balonu diğer adıyla elipse mide balonu, obezite tedavisinde kullanılan anestezi ve cerrahi işlem gerekmeden mideye takılabilen yeni teknoloji mide balonu çeşididir. Bu balon sayesinde diyetle birlikte hızla kilo verilebilir. İşe yarama prensibi diğer mide balonu yöntemleriyle aynıdır.

Teknolojinin hızla geliştiği, her geçen gün işimizi kolaylaştıracak bir ürünün daha hayatımıza girdiği, günlük hayat hızlanıp; koşuşturması artarken, insanların hareketinin azaldığı 21. Yüzyılda tüm Dünya’da toplum sağlığını tehdit eden bir hastalık halini aldı obezite.

Obezitenin her geçen yıl katlanarak artması değişen yaşam şartlarının, kültürel değişikliklerin ve doğanın bozulan dengesinin bir sonucu. Günlük hayatımızda ne kadar az hareket ettiğimizi bir düşünün. Hayatımızı kolaylaştıran, enerji sarf etmemiz gereken hemen hemen her işi bizim yerimize yapan makineler, yürümek yerine kullandığımız arabalarımız, yürüyen merdivenler, asansörler ve hatta yürüyen bantlar var hayatımızda… Atalarımız yiyecek bulmak için avlanırken, bizler artık markete bile gitmiyoruz, kapımıza gelsin istiyoruz yiyeceklerimiz. Yediklerimiz de obezitenin bir diğer sebebi tabi ki. Fast food kültürünün hayatımıza yerleşmeye başlaması ile fazla kilolu ve obez bireylerin sayısı da ivmelenerek artmaya başladı. Bolca tükettiğimiz paketli gıdalar sayesinde kalori, şeker, doymuş yağ, karbonhidrat, sodyum ve trans yağ asitleri alımımız artarken, vücudumuz için gerekli vitamin ve mineraller açısından ise yetersizlikler söz konusu.

Yutulabilir mide balonu kac tl?

Uygulayan merkezlerde balon yerleştirme fiyatları 5 bin ile 15 bin TL arasında değişmekte. Unutmamak gerekir ki mide balonu çıkarılırken de ek masraf çıkabilir.

Obezite tedavisinde mide balonları

Mide balonları ilk olarak 1980’li yılların başlarında uygulanmaya başlamış ve günümüze kadar da geliştirilerek uygulanmaya devam edilmiştir. Mide balonları midede belli bir hacim kaplayarak tokluk hissi sağlar ve aynı zamanda besinlerin geçişini de yavaşlattığı için geç acıkmayı sağlar. Mide balonunun temel amacı hastanın diyetini kolaylaştırarak kalori alımını azaltmak ve böylece kilo vermeye yardımcı olmaktır. Dolayısıyla mide balonu ile tedavide hastanın sürece uyumu ile doktor ve diyetisyeniyle olan uyumu son derece önem kazanmaktadır. Obezite tedavisinde en önemli adımlardan biri ve hatta belki de en önemlisi takiptir. Ana amaç hastaya kilo verdirmek olsa da birincil amaç hastaya sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırılmasıdır. Ve bu amaç doğrultusunda hastanın desteğe ihtiyaç duyduğu durumlarda gerek doktorundan gerekse de diyetisyeninden destek alabilmesi tedavinin başarısında büyük rol oynar.

Amaçları ve işlevleri aynı olsa da uygulama şekilleri farklı ve/veya farklı ihtiyaçlara göre üretilmiş balon çeşitleri mevcuttur. Biz 6 ve 12 aylık endoskopi ile uygulanan ve süresi dolduğunda yine endoskopi ile çıkarılan balonlar, 4 aylık su ile yutulabilen ve 4 ayın sonunda doğal yollarla atılan balonlar vardır.

Elipse yutulabilir mide balonu

Elipse yutulabilir balon daha yeni nesil bir balon türüdür. Kapsül formunda küçültülmüş bu mide balonunun diğer balonlardan farkı; uygulama esnasında endoskopiye ve anesteziye gerek kalmadan su yardımı ile rahatlıkla yutulabilmesidir. 4 ay sonra balonun üzerinde bulunan boşaltım valfi eriyerek içerisindeki sıvı boşalmakta balonun çeperi dışkı yardımı ile atılmaktadır.

Elipse mide balonunun avantajları

Elipse mide balonu ilk bakışta yalnızca uygulama açısından farklıymış gibi görünse de aslında birçok avantaj sağlamaktadır.

Öncelikle uygulamadaki konfordan bahsetmek gerek. Mide balonu uygulamaları her ne kadar cerrahi uygulama olmasa da endoskopiyle uygulandığı ve dolayısıyla anestezi gerektirdiği için hastalar operasyon öncesinde gerginlik, endişe veya kaygı yaşayabilirler. Oysa Elipse balon uygulamasının her aşamasında hastanın bilinci açıktır ve doktoruyla etkileşim halindedir. Hasta kapsül şeklindeki balonu yutar ve doktoru balonu şişirir, oldukça kısa süren bu uygulama öncesinde ve uygulama esnasında strese girmez.

Elipse yutulabilir mide balonu diğer balonlara göre çok daha ince, pürüzsüz ve elastik olan çeperi nedeni ile yan etkileri diğer balonlara göre oldukça düşük seviyededir. Mide balonu uygulamaları sonrası midede kasılma, ağrı, bulantı gibi yan etkilerin görülme sıklığı ortalama %10-30 arasında değişmektedir. Elipse yutulabilir balonda ise bu oran %2 gibi oldukça düşük bir seviyededir.

Elipse mide balonu çıkarma işlemi de gerektirmez. Ortalama 4 ay sonra balonun içeriği boşalarak kendiliğinden vücuttan atılır. Bu durum hastalarımıza iki yönden avantaj sağlamaktadır. İlki endoskopiye gerek olmaması, ikincisi ise balonun midesinden çıktığını bilmeyen hastanın psikolojik olarak etkilenmeden diyetine devam edebilmesidir.

Mide balonu ile obezite tedavisinde en önemli basamağın takip olduğunu belirten Obezite Cerrahı Op. Dr. Erkam TÜLÜBAŞ, takip konusunda da yutulabilir balonun çok büyük kolaylık sağladığını söyledi;

“Elipse mide balonu sadece mide balonu olarak değil, beraberinde Akıllı Tartısı ile birlikte Allurion Zayıflama Programı ismiyle 6 aylık zayıflama programı şeklinde sunulmaktadır. Hastalarımız telefonlarına indirecekleri özel bir program yardımı ile tartıda elde ettikleri verileri bize gönderebilmekte ve kliniğimize gelemeseler bile online olarak kas yağ ölçümü takibi yapılabilmektedir. Özellikle yurtdışı ve il dışından gelecek hastalarımız için Akıllı Tartı büyük kolaylık sunmaktadır. Uzman diyetisyenimiz eşliğinde hastaya özgü olarak hazırlanan diyet programları hastalarımıza sunulmaktadır. Her hastanın vermesi gereken kilolar farklı olduğu içinde hastaya özgü takip programı oluşturulmaktadır. Obezite tedavisinde takibin önemi düşünüldüğünde bu zayıflama programı hastaya çok büyük avantaj sağlamaktadır.”

Elipse mide balonu gerekli görülen hastalarda 6 aylık aralıklarla uygulanabilmektedir. Özellikle vermesi gereken kilo miktarı fazla olan ancak ameliyat olmak istemeyen hastalar için birden fazla balon uygulaması ile sağlıklı kilolarına kavuşabilmek büyük bir avantajdır.

Yutulabilir mide balonu zararları

Vücut tarafından yabancı madde olarak algılanan elipse mide balonu ciddi olmayan yan etkilere neden olabilir. Elipse mide balonu yan etkileri olarak hasta midesinde yanma, bulantı, öğürme, ağrı, kramp ve çok nadir de olsa ülser ile karşılaşabilir.

Mide balonu patlarsa ne olur?

Mide Balonu Patlar Mı? Mide balonunda patlama olmaz; ama mide içeriğinde çok yüksek asit oranı olması halinde delinme olabilir. Ancak bu çok nadir görülen bir komplikasyondur.

Göz altındaki morluklar kader değil! Tembel damarları çalıştırarak tedavi ediyor

(↓) Haberin detayları için (↓)TIKLAYINIZ