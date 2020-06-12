yiyecekleri veya sıvıları ağızdan mideye göndermek için daha fazla zaman ve emek harcanması anlamına gelir. Kişi çok hızlı yemek yediğinde veya yiyecekleri yeterince çiğnemediğinde ortaya çıkabilen disfaji, genellikle kişinin endişelenmesine neden olmaz. İlk etapta sorun olmasa da ilerleyen süreçlerde sorun çıkaracak olan bu hastalık için en kısa sürede bir uzmana başvurmak gerekir.

Yutma Güçlüğü Çeşitleri Nelerdir?

Oral disfaji: Ağızda bulunan bir sorundan kaynaklanan yutma güçlüğüdür. Sıklıkla inme gibi nörolojik bir problem sonrası dil zayıflığı, çiğneme zorluğu veya yiyeceği ağızda hareket ettirememe gibi sorunlardan kaynaklanır.

Ağızda bulunan bir sorundan kaynaklanan yutma güçlüğüdür. Sıklıkla inme gibi nörolojik bir problem sonrası dil zayıflığı, çiğneme zorluğu veya yiyeceği ağızda hareket ettirememe gibi sorunlardan kaynaklanır. Faringeal disfaji: Boğazdaki bir sorundan kaynaklanır. Bu bölgedeki sorunlara genellikle sinirleri etkileyen parkinson hastalığı, felçveya amyotrofik lateral skleroz gibi nörolojik bir problem neden olur.

Boğazdaki bir sorundan kaynaklanır. Bu bölgedeki sorunlara genellikle sinirleri etkileyen parkinson hastalığı, felçveya amyotrofik lateral skleroz gibi nörolojik bir problem neden olur. Özofageal disfaji: Yutma güçlüğüne yol açan sorun yemek borusundadır. Genellikle bir tıkanma veya tahriş nedeniyle gelişir. Tedavide sıklıkla cerrahi işlem gereklidir.

Yutma Güçlüğü Sebepleri Nelerdir?

Nörolojik nedenler

Myastenia gravis

Kanser

Akalazya

Eozinofilik özofajit

Yabancı cisimler

Skleroderma

Radyoterapi

Farengoözofageal divertikül

Yutma Güçlüğü Nasıl Anlaşılır?

Salya artışı, gıda veya sıvının boğazda takılma hissi, boğaz veya göğüste rahatsızlık hissi (özellikle reflü hastalarında) gıcık öksürüğü, boğazda yabancı cisim varmış gibi hissetmek, uzun süreli veya ciddi yutma problemleri nedeniyle görülen kilo kaybı ve beslenme bozukluğu, gıda veya sıvıların soluk borusuna kaçması ve seste değişme gibi belirtiler yutma problemlerine işaret etmektedir.