Yutkunma güçlüğü neden olur? Yutkunma güçlüğü nedir? Yutkunurken boğazda ağrı hissi Yutkunma güçlüğü (Disfaji) nasıl tedavi edilir? Belirtileri nelerdir?

Hemen hemen herkesin karşılaştığı bir sorun olan yutkunma güçlüğü yaşam kalitesini ve günlük konforu ciddi anlamda olumsuz etkiliyor.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ani kilo kaybı

Yemek yerken yutkunma esnasında öksürme ihtiyacı.

Yutkunurken acı çekmek ve yutamamak.

Yemeğin boğazda ve göğüs kemiğinde sıkışmış olma hissiyatı

Mide yanması

YUTKUNMA ZORLUĞUNUN NEDENLERİ

Grip, farenjit gibi hastalıklar

Romatizma hastalığı

Beyinle ilgili herhangi bir rahatsızlık yaşayanlar

Yemek borusu kas hareketlerini gerektiği gibi sistematize bir şekilde yapamıyorsa bu ağrı hissedilir.

Tümör (kanser)

Tiroid ya da guatr sorunu yaşayanlarda da aynı problem söz konusudur.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Enfeksiyon hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıktıysa yutma zorluğu antibiyotik, gargara ve spreyle tedavi edilebilir.

Kas rahatsızlığı sebebiyle bu güçlük yaşanıyorsa fizik tedavi gerektirir.

Bademciklerden kaynaklı ise cerrahi müdahale gerektirebilir.

Tümör kaynaklı ise kemoterapi yahut cerrahi müdahale ile ortadan kaldırılabilir.