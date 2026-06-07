Anadolu Efes'i devirdi! Fenerbahçe Beko uzatmada final biletini aldı
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin 4. maçında A. Efes’i uzatma sonunda 102-93 mağlup etti. Normal süresi 87-87 biten mücadeleyi kazanan sarı-lacivertliler, seride durumu 3-1’e getirerek finale yükseldi.
Fenerbahçe Beko, nefes kesen yarı final mücadelesinde A. Efes’i uzatmada geçerek adını finale yazdırdı.
Uzatmalara gitti
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında normal süresi 87-87 sona eren mücadelede A. Efes'i 102-93 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti ve adını finale yazdırdı.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu
A. Efes: Shane Larkin 12, Ercan Osmani 10, Brice Dessert 15, Nick Weiler-Babb 3, PJ Dozier 15, Jordan Loyd
16, Şehmus Hazer 12, Rodrigue Beaubois 6, Rolands Smits 2, Erkan Yılmaz 2, Kai Jones102
Başantrenör: Pablo Laso
Fenerbahçe: Devon Hall 13, Nicolo Melli 16, Talen Horton Tucker 15, Tarık Biberovic 7, Mikael Olli Axel Jantunen, Wade Baldwin 32, Khem Birch 7, Onuralp Bitim 7, Arturs Zagars 3, Metecan Birsen 2
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
1. Periyot: 24-25
Devre: 49-44
3. Periyot: 67-63
Normal süre: 87-87
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